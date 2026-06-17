FAIA Sports y la Federación Dominicana de Baloncesto (FEDOMBAL) anunciaron una alianza estratégica para impulsar la campaña “Defendamos la Casa: con la selección del pueblo”, una iniciativa que busca fortalecer el respaldo de la fanaticada dominicana a la selección nacional en su camino hacia la Copa Mundial de Baloncesto Qatar 2027.

La propuesta pretende convertir cada compromiso del conjunto quisqueyano en una experiencia de apoyo colectivo, apelando al orgullo nacional y al creciente vínculo entre el equipo y los aficionados, especialmente durante los partidos como local en la Tercera Ventana Clasificatoria.

Como parte del acuerdo, FAIA Sports adquirió los derechos exclusivos de transmisión de los encuentros de la selección dominicana mediante convenios con la FIBA y la plataforma DAZN. Los aficionados podrán seguir los partidos a través del canal de YouTube de FAIA Sports y por Teleuniverso, canal 29, incluyendo los duelos programados para el 3 de julio frente a Estados Unidos y el 6 de julio ante Nicaragua en la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto.

El presidente de FEDOMBAL, Rafael Uribe, destacó que la selección nacional representa a todo el país y definió al equipo como “la selección del pueblo”, resaltando el impacto que el baloncesto tiene en las comunidades dominicanas como una herramienta de desarrollo y oportunidades para niños y jóvenes.

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En la presentación de la iniciativa participaron, entre otras personalidades, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz; el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldi Bautista; el director ejecutivo del INEFI, Alberto Rodríguez; y el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, quienes respaldaron el proyecto orientado a fortalecer la imagen y el crecimiento del baloncesto dominicano.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más