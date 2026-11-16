Las Estrellas Orientales y las Águilas Cibaeñas volverán al terreno este lunes 16 de noviembre de 2026, a las 7:30 de la noche, para reanudar un partido que ha sido suspendido en varias ocasiones debido a las lluvias registradas en Santiago.

El encuentro, correspondiente a la temporada 2026-2027 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), se disputará en el Estadio Cibao y será el único compromiso programado para la jornada de este lunes.

A diferencia de un partido regular, el enfrentamiento continuará desde el punto en que quedó detenido el pasado 21 de octubre, cuando las precipitaciones obligaron a suspender las acciones.

El marcador permanece empatado 0-0, con el encuentro en la parte baja de la segunda entrada.

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Un partido marcado por las suspensiones

El compromiso entre Estrellas Orientales y Águilas Cibaeñas comenzó el miércoles 21 de octubre, pero las lluvias impidieron que pudiera completarse la segunda entrada.

Tras la suspensión, el encuentro fue reprogramado para el 26 de octubre, aunque las condiciones climáticas volvieron a impedir su continuación.

Posteriormente, el 2 de noviembre, ambos equipos tenían previsto retomar el partido, pero nuevamente las precipitaciones registradas en Santiago obligaron a posponerlo.

La nueva fecha fue fijada para este lunes 16 de noviembre, cuando los dos conjuntos intentarán finalmente completar el compromiso pendiente.

Las constantes lluvias han afectado el calendario del campeonato, especialmente en el Estadio Cibao, donde también fue suspendido el encuentro del domingo entre los Gigantes del Cibao y las Águilas Cibaeñas.

Ese partido quedó detenido con ventaja de 4-0 para los Gigantes, en la parte baja de la tercera entrada.

Estrellas buscan afianzarse y Águilas acercarse al cuarto lugar

El enfrentamiento de este lunes llega en un momento importante para ambos equipos, que se encuentran separados por pocos juegos en la tabla de posiciones.

Las Estrellas Orientales ocupan el tercer lugar, empatadas con los Gigantes del Cibao, ambos con récord de 11 victorias y 12 derrotas.

El conjunto de San Pedro de Macorís llega después de vencer 6-5 a los Toros del Este durante la jornada del domingo, gracias a un doble de dos carreras de Edgar Quero en la octava entrada.

Por su parte, las Águilas Cibaeñas se mantienen en la quinta posición, con marca de nueve triunfos y 13 derrotas, a un juego y medio de las Estrellas y los Gigantes.

Los cibaeños buscarán aprovechar su condición de locales para conseguir una victoria que les permita acercarse a los puestos clasificatorios.

El campeonato es liderado por los Leones del Escogido, con registro de 16-8, seguidos por los Tigres del Licey, con 14-10.

Con la reanudación de este lunes, Estrellas y Águilas tendrán una nueva oportunidad de completar uno de los encuentros más afectados por las lluvias durante la presente temporada.

Abraham Marmolejos Periodista, docente y estratega de comunicación, con experiencia en medios digitales, periodismo de investigación y creación de contenido. Ver más