En un ambiente de racismo y otros insultos, el Maccabi Tel Aviv ganó este jueves al Valencia Basket, incapaz de superar su defensa de cambios y con menos puntería desde lejos de lo habitual, y así vio cómo se cortaba su racha de cinco victorias seguidas en la Euroliga, aunque no dejó de intentarlo hasta el último segundo y tuvo tres triples para forzar la prórroga en su último ataque.

El choque fue el primero de un equipo español en Israel desde que los atentados terroristas de Hamas en 2023 que desataron los ataques generalizados y genocidas en Palestina.

El choque arrancó con una notable presión ambiental, pero el Valencia mostró ideas claras y personalidad. Bien dirigido por Sergio De Larrea, encontró la calidad de Kameron Taylor y el esfuerzo de Nate Reuvers para bajar los decibelios del Pais Arena de Jerusalén, escenario del partido al estar ocupado el Menora Mivtachim Arena de Tel Aviv.

La defensa de cambios locales molestó al Valencia, que también se ajustó atrás y se agarró al ímpetu de Brancou Badio y a varias canastas en transición para alimentar su marcador (9-17, m.6).

Un par de triples del Maccabi insuflaron ánimos en el equipo israelí, que logró empatar el choque y, sobre todo, igualar las sensaciones porque consiguió detener la anotación de los de Pedro Martínez. Su insistencia, impulsado por al danés Iffe Lundberg, acabó por bloquear a un Valencia sin puntería desde lejos (33-28, m.15).

El equipo 'taronja' se entregó en defensa para poder volver a correr, pero ni esa buena lectura ni la aparición del dominicano Jean Montero impidió que llegara al descanso por detrás en el marcador y en juego, en buena parte porque seguía bastante negado desde en los tiros lejanos (47-41, m.20).

El paso por los vestuarios no alteró el guión y la defensa de cambios de los locales y el 23% de acierto de tres mantuvo al Valencia a rebufo y la solidez de Lundberg en la dirección permitió al Maccabi llevar su renta a la barrera de los diez puntos. En lo peores momentos, la valentía de Brancou Badio sostuvo a los visitantes pero no le dio para más.

El Valencia trató de subir la presión en el último cuarto, pero cada vez que se acercaba una acción (un robo, un 2+1, una pérdida…) daba aire a los locales. No dejaron de intentarlo los visitantes y su insistencia, especialmente la de Braxton Key, le dio una última oportunidad (85-80, m.38).

Tras hacerse con la posesión, un tapón de Leaf sobre Montero pareció acabar con las opciones valencianas, pero tampoco entonces se rindieron y tras otra buena defensa Costello dejó la desventaja a falta de 27 segundos.

La robó Key y tuvo el Valencia tres triples en la última posesión, pero su falta de puntería (acabó con un 25,6% de acierto desde el 6,75) le impidió forzar la prórroga en el día que podía haberse encaramado al co-liderato de la Euroliga y haber establecido su nueva mejor marca de victorias seguidas en la competición.

Pruebas gráficas del “comportamiento incívico”

El Valencia Basket presentará este viernes ante la Euroliga una queja por “insultos racistas y violencia verbal” durante la disputa del partido, según explicó la entidad, que dijo que aportará “pruebas gráficas” de ese “comportamiento incívico”.

El Valencia explicó que estuvo en comunicación constante con Euroliga durante el partido y aseguró que aficionados de Maccabi profirieron “insultos racistas y violencia” hacia el club y su entrenador, Pedro Martínez.

Además, afirmó que también seguidores impidieron al entrenador hacer la tradicional entrevista con la televisión al finalizar el encuentro disputado en Jerusalén.

El Valencia Basket señaló que este tipo de acciones “dañan no solo a la competición, sino a nuestro deporte en general, y son totalmente inadmisibles en un pabellón de baloncesto”.

En este tipo de situaciones, la Euroliga una vez recibe las denuncias, estudia los hechos y si los ve punibles abre un expediente y se dicta una resolución, un proceso que suele durar unos días.

