El zurdo dominicano de los Filis de Filadelfia, Cristopher Sánchez, se consolida como uno de los lanzadores más dominantes de las Grandes Ligas y de paso mantiene un buen ritmo para afianzarse entre los principales candidatos al premio Cy Young de la Liga Nacional.

Sánchez, nacido hace 29 años en La Romana, finalizó segundo en la votación al mejor lanzador del viejo circuito la pasada temporada, superado por Paul Skenes, pero su inicio de campaña deja claro que mantiene intactas sus aspiraciones y que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

El dominicano acumula tres aperturas consecutivas con triunfo, sin permitir carreras en 24 episodios trabajados, tramo en el que ha ponchado a 30 bateadores y apenas ha otorgado una base por bolas.

La más reciente de esas actuaciones llegó hace dos días frente a los Piratas de Pittsburgh, equipo al que dominó con la segunda blanqueada de su carrera y trabajó la ruta completa, la primera de esta temporada y la cuarta de su trayectoria en las Grandes Ligas.

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En ese compromiso, Sánchez recetó 13 ponches y limitó a la ofensiva de Pittsburgh a solo seis aislados imparables, en otra demostración de control y poder desde el montículo.

Con ese desempeño, el espigado zurdo de 1,98 metros elevó a 80 su total de abanicados para colocarse como líder de ponches de la Liga Nacional.

Además, hasta su más reciente salida encabeza el circuito en entradas lanzadas, con 64.1 episodios trabajados en 10 aperturas.

Su balance de la campaña es de cinco victorias y dos derrotas, acompañado de una efectividad de 1.82 y un WHIP de 1.20.

Sánchez no pierde un encuentro desde el pasado 18 de abril, cuando los Filis cayeron ante los Bravos de Atlanta. Su otra derrota de la temporada se produjo el 7 de abril ante los Gigantes de San Francisco.

Tras completar su más reciente joya monticular, el lanzador dominicano aseguró ante los medios que no piensa en la carga de trabajo ni en estadísticas individuales, y que su principal objetivo es "seguir compitiendo, seguir adelante y dar lo mejor de mí mismo".

Algo que Sánchez podrá demostrar nuevamente en su próxima apertura, este viernes, cuando los Filis se midan con los Guardianes de Cleveland en el Citizens Bank Park.

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