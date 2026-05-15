El Mundial de Fútbol 2026 en Canadá, Estados Unidos y México podría jugarse bajo condiciones de calor extremo peligrosas para jugadores y fanáticos, advirtió un estudio realizado por la alianza científica World Weather Attribution y divulgado este jueves 14.

“El golpe de calor, la forma más grave de enfermedad relacionada con el calor, pone en peligro la vida, y las personas mayores y aquellas con afecciones médicas preexistentes son particularmente vulnerables”, advirtió Chris Mullington, investigador en el Imperial College de Londres.

Los riesgos para esta Copa, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio, son significativamente mayores que los encarados en fechas similares durante el Mundial de Estados Unidos en 1994, debido al cambio climático, según el análisis en el que participó el sindicato global de futbolistas Fifpro.

El estudio analizó los horarios reales de los 104 partidos y concluyó que alrededor de la cuarta parte de los encuentros podrían disputarse bajo niveles de estrés térmico, que superan los límites de seguridad recomendados para el deporte profesional.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Unos 26 partidos podrían jugarse por encima de los 26 grados centígrados (°C) de WBGT (sigla en inglés del índice que mide cómo el cuerpo tolera el calor y la humedad), umbral a partir del cual Fifpro recomienda pausas de hidratación y medidas de enfriamiento.

Además, unos cinco partidos podrían superar los 28 °C WBGT, nivel considerado inseguro para jugar y que debería llevar a la postergación del encuentro, a cargo de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (Fifa).

La ciudad de Miami, en el sureste de Estados Unidos, aparece como una de las sedes más críticas, mientras que la final, en Nueva York/Nueva Jersey (noreste) tendría el doble de riesgo de calor peligroso que en 1994.

Aunque algunos estadios cuentan con sistemas de refrigeración, el estudio advierte que los riesgos para los espectadores siguen siendo elevados, especialmente en zonas exteriores y festivales de fanáticos.

En Dallas y Houston (en el estado de Texas, sur estadounidense), por ejemplo, los aficionados enfrentarían una probabilidad de uno en tres de exponerse a temperaturas superiores a los 28 °C WBGT fuera de los estadios.

“Aunque los organizadores han programado algunos partidos en lugares de alto riesgo -sin aire acondicionado- para más tarde en el día, existe un riesgo muy real de que nos encontremos con partidos en condiciones inseguras para los jugadores y los aficionados”, dijo Joice Kimutai, también del Imperial College.

El médico Chris Mullington apuntó que durante la Copa “el riesgo asociado al calor no debería evaluarse únicamente en función de la temperatura del aire”-

“Un día de 30 °C con condiciones secas y ventosas es muy diferente de uno de 30 °C con humedad elevada, sol intenso y poco viento: se reduce la evaporación del sudor, limitando el principal mecanismo de refrigeración del cuerpo”, explicó Mullington.

La climatóloga Friedericke Otto advirtió que “el hecho de que la propia final del Mundial -uno de los mayores eventos deportivos del planeta- corra un riesgo nada desdeñable de disputarse bajo un calor tan intenso que podría provocar su cancelación debería servir de llamada de atención para la Fifa y los aficionados”.

El informe alerta de que cientos de miles de personas podrían verse afectadas en las 16 ciudades sede, muchas de ellas con eventos al aire libre, los “Fan Festivals” (transmisiones de partidos en pantallas gigantes, conciertos en vivo, fiestas y otras actividades de entretenimiento) que auspicia la Fifa.

La acechanza del calor sobre el gran espectáculo futbolístico del mundo “pone de relieve la urgente necesidad de comprender que no hay ningún aspecto de la sociedad que no se vea afectado por el cambio climático”, destacó Otto.

De su lado, el sindicato Fifpro renovó sus pedidos para implementar protocolos más estrictos frente al calor extremo, incluyendo cambios de horario, pausas obligatorias y posibles suspensiones de partidos en condiciones peligrosas. (IPS. https://ipsnoticias.net/2026/05/el-calor-extremo-acecha-al-mundial-de-futbol-2026)

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más