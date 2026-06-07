La selección de Brasil cerró su preparación para el Mundial 2026 con una victoria 2-1 sobre Egipto en un amistoso disputado este sábado en el Huntington Bank Field de Cleveland, donde el joven Endrick volvió a ser protagonista al marcar el gol del triunfo.

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti abrió el marcador apenas a los siete minutos gracias a Bruno Guimarães, quien aprovechó un error en la salida de la defensa egipcia para colocar el 1-0. Sin embargo, la respuesta de los africanos fue inmediata y Mostafa Ziko igualó las acciones tras un fallo de Marquinhos.

Endrick decidió el partido en la segunda mitad

Tras el descanso, Ancelotti realizó varias modificaciones y una de ellas tuvo efecto inmediato. Endrick ingresó desde el banquillo y, a los 52 minutos, recibió una asistencia de Raphinha para definir con un potente zurdazo y marcar el 2-1 definitivo.

Brasil dominó gran parte del compromiso y generó varias oportunidades de gol, aunque se encontró con una destacada actuación del portero egipcio Mostafa Shobeir, quien evitó una diferencia mayor.

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Neymar sigue siendo duda para el debut mundialista

La Canarinha disputó el amistoso sin Neymar, quien continúa recuperándose de una lesión en la pantorrilla y permanece en duda para el estreno de Brasil en la Copa del Mundo frente a Marruecos el próximo 13 de junio.

Además, el lateral Wesley França abandonó el encuentro por molestias musculares en el primer tiempo, una situación que mantiene en alerta al cuerpo técnico brasileño.

Con este triunfo, Brasil llega fortalecido al inicio del Mundial 2026, donde compartirá el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia, con la ilusión de volver a conquistar el título más importante del fútbol internacional.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más