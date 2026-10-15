La velocista dominicana Marileidy Paulino está entre las diez nominadas al premio Atleta Mundial del Año 2026, que entrega World Athletics, y los aficionados pueden respaldar su candidatura mediante una encuesta oficial en línea.

La elección reconoce el desempeño de atletas de distintas disciplinas del atletismo. Paulino llega a esta nominación después de ganar los 400 metros en el World Athletics Ultimate Championship y recuperar el título de la Liga Diamante. Según la organización, la dominicana permaneció invicta y corrió por debajo de los 49 segundos en ocho carreras durante la temporada.

Los interesados pueden participar en la encuesta habilitada por World Athletics. El procedimiento requiere completar las selecciones de las categorías femenina y masculina.

Estos son los pasos:

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Accede a la encuesta oficial de World Athletics. Selecciona a Marileidy Paulino (DOM) entre las candidatas al premio femenino. Elige otras dos atletas de la lista, ya que el formulario exige seleccionar tres candidatas femeninas. Selecciona también a tres atletas de la categoría masculina. Completa los datos solicitados: nombre, correo electrónico y país. Pulsa el botón DONE para enviar el formulario y registrar tu participación.

Es necesario completar las selecciones de ambas categorías y los datos requeridos para que el voto quede registrado.

¿Hasta cuándo se puede votar?

La encuesta estará disponible hasta el sábado 17 de octubre de 2026, a la medianoche en Europa central, lo que equivale a las 6:00 de la tarde en República Dominicana.

El voto de los fanáticos tendrá un peso del 25 % en el resultado final. Los otros tres grupos que participarán en la elección son los atletas que compitieron en eventos de World Athletics Series durante 2026, representantes de los medios de comunicación acreditados y miembros de la familia de World Athletics. Cada grupo representa otro 25 %.

Por tanto, la participación del público forma parte de la evaluación, pero no determina por sí sola quién recibirá el reconocimiento.

¿Cuándo se anunciarán las finalistas?

World Athletics tiene previsto anunciar las tres finalistas de la categoría femenina el 10 de noviembre. Las tres finalistas masculinas se darán a conocer el día 11 de noviembre.

Los ganadores serán anunciados durante la ceremonia de los World Athletics Awards, programada para el 29 de noviembre en Mónaco.

La nominación de Paulino la coloca entre las diez atletas que aspiran al galardón femenino, en una temporada en la que volvió a conquistar títulos internacionales en los 400 metros.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más