Los fanáticos del atletismo pueden votar por la dominicana Marileidy Paulino en la elección de la Atleta Mundial del Año 2026, organizada por World Athletics, la federación internacional de este deporte.

Paulino figura entre las diez candidatas al galardón femenino, tras una temporada en la que ganó los 400 metros del Ultimate Championship y recuperó el título de la Liga Diamante. Además, se mantuvo invicta y corrió por debajo de los 49 segundos en ocho carreras, según World Athletics.

¿Cómo votar por Marileidy Paulino?

El proceso se realiza mediante una encuesta en línea habilitada por World Athletics. Para participar, sigue estos pasos:

Entra en la encuesta oficial: Votar por los atletas del año 2026. Busca la categoría femenina: selecciona a Marileidy Paulino (DOM), identificada con las siglas de República Dominicana. Elige a otras dos atletas: la encuesta requiere seleccionar tres candidatas femeninas. Completa la categoría masculina: selecciona también a tres atletas entre los nominados. Introduce tus datos: el formulario solicita nombre, correo electrónico y país. Envía tu voto: pulsa el botón «DONE» para completar el proceso.

La encuesta requiere completar ambas categorías y los datos solicitados para registrar la participación.

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¿Hasta cuándo se puede votar?

La votación de los fanáticos estará abierta hasta el sábado 17 de octubre de 2026, a la medianoche, hora de Europa central (CEST), equivalente a las 6:00 de la tarde del sábado en República Dominicana.

Los resultados de esta votación se combinarán con los de otros tres grupos: atletas participantes en eventos de World Athletics Series durante 2026, representantes de los medios acreditados y miembros de la familia de World Athletics. Cada grupo tendrá un peso del 25 % en el resultado final.

Los tres finalistas de cada categoría se anunciarán el 10 y el 11 de noviembre, mientras que los ganadores se conocerán el 29 de noviembre, durante la ceremonia de los World Athletics Awards en Mónaco.

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