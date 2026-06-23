La renovada Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto será inaugurada oficialmente este jueves 25 de junio en un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, marcando el inicio de una nueva etapa para uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del país.

La ceremonia, programada para las 5:00 de la tarde, contará además con la participación de autoridades gubernamentales, dirigentes deportivos y ejecutivos del Banco de Reservas, institución que lideró el proceso de transformación del antiguo Palacio de los Deportes.

Con una inversión cercana a los mil millones de pesos, la instalación fue sometida a una renovación integral de cara a los próximos eventos internacionales que albergará la República Dominicana. Entre las principales mejoras destacan un nuevo tabloncillo, una pantalla de 360 grados de última generación, graderías modernizadas, áreas médicas y de rehabilitación, camerinos completamente renovados y un avanzado sistema de seguridad con videovigilancia.

La arena también incorpora un moderno sistema de aire acondicionado con capacidad de hasta 1,200 kilovatios, estructuras telescópicas para adaptar la configuración del recinto a distintos eventos y espacios especializados para árbitros, voluntarios y personal técnico.

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Según dirigentes del baloncesto dominicano, las mejoras colocan a la instalación entre las más modernas del Caribe y la convierten en un escenario apto para albergar eventos deportivos y de entretenimiento de alto nivel. El presidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Rafael Uribe, afirmó que el recinto cuenta con condiciones comparables a las de importantes arenas de la región.

La nueva Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto tendrá su estreno competitivo pocos días después de la inauguración, cuando la selección nacional dominicana de baloncesto reciba a Estados Unidos el 3 de julio y a Nicaragua el 6 de julio, en partidos correspondientes a las ventanas clasificatorias rumbo a la Copa Mundial de Baloncesto Catar 2027.

Nestor Piron Periodista y comunicador social | Máster en Comunicación Política Avanzada | English Teacher | Cobertura, análisis y contenido digital. Ver más