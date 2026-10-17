La Voz Hispana de Nueva York, órgano   oficial de la Cámara de Comercio de esa gran urbe, valoró, positivamente, la obra “ Mujeres filósofas y sabiduría para el buen vivir, la cual es merecido homenaje a filósofas de distintos contextos epocales.

La editora de la página de tan prestigio semanario, doctora Lissette Montolío -gran comunicadora, actriz, gestora cultural y empresaria- destaca la calidad de la obra, sus méritos, novedad, creatividad y trascendencia internacional.

Según su parecer, “Mujeres filósofas y sabiduría para el buen vivir” es una obra justa, auténtica y pionera en su género, en tanto visibiliza cerca de 200 filósofas inteligentes, sabias y prudentes, cuya sabiduría es imprescindible para resolver los problemas que afectan drásticamente el mundo de hoy.

Luego de leer la obra, una y otra vez, la doctora Montolío, quien fuera primera mujer presidenta de la filial de Acroarte en Nueva York, escribiría lo siguiente:

El libro Mujeres filósofas y sabiduría para el buen vivir, es un reconocimiento del quehacer filosófico y cultural de las mujeres, tomando en cuenta, claro está, su forma de escribir, a la vez que reflexiona diversos temas de importancia trascendental,  lógica y racional, para que así se pueda apreciar la admirable capacidad de las pensadoras en el ámbito intelectual (…)”.

De ahí que  la presente obra- continúa diciendo-, de manera sintética, haya procurado revelar el talento y poder creativo del pensamiento de las mujeres, cuya existencia es fundamental para el normal desenvolvimiento de la alteridad social y el desarrollo armonioso y justo entre los seres humanos”.

Como se puede apreciar, esas palabras resaltan la importancia de la obra y de las filosofas que las integran, cuya sabiduría es fundamental para interpretar y comprender la realidad  en su justa dimensión.

“Mujeres filósofas y sabiduría para el buen vivir”, aborda, entre otros temas, la relación entre filosofía y danza, tecnología, duda cibernética, ciencia,  educación, la terapia filosófica, la felicidad, la poesía, el lenguaje, la ropa desnuda en el cuerpo y la sabiduría.

Montolío, manejaría esos temas con suma facilidad. Ello no sería casual: su basta formación profesional y amplia experiencia de vida se lo habrían permitido.

Es doctora en Ciencias de la Comunicación, con Maestría en Comportamiento Organizacional.

Además de ser maestra de Ceremonia , oratoria y organizadoras de eventos teatrales, es parte activa del Congreso Hispanoamericano de prensa y tiene más de cuatro décadas de ejercicio  periodístico en prensa escrita y digital.

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Montolio es fiel defensora de la libertad de prensa y los derechos de los hispanos hablantes.

Por tales razones, su valoración exegética de “Mujeres filósofa y sabiduría para el buen vivir”, no podía ser mejor.

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Joseph Mendoza

Joseph Mendoza. Comunicador social y filósofo con postgrado en Educación Superior, obtenidos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Magister en filosofía en un Mundo Global en la Universidad del País Vasco (UPU) y la UASD. Además, es profesor de la Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Tiene varios libros, artículos y ensayos publicados y dictados conferencias en la Academia de Ciencias de la República Dominicana.

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