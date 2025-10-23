Más de 13,000 personas se dieron cita el 18 y 19 de octubre en la segunda edición del Festival Caye. Durante dos días, artistas, vecinos, visitantes y emprendedores se encontraron en un mismo pulso creativo que reafirmó el poder del arte como fuerza transformadora.

Las calles sector Ciudad Nueva se llenaron de vida con danza, música, pintura en vivo, instalaciones interactivas, artesanía, talleres, teatro, humor y otras experiencias creativas.

“Caye es lo que ocurre cuando la gente y la ciudad se miran de frente y se reconocen. Cada edición es un ejercicio de imaginar juntos la ciudad que soñamos”, expresó Venus Patricia Díaz, directora del festival.

Para el artista Angurria, cofundador del proyecto, “lo más valioso es que la gente se siente parte. Caye es un evento que sucede con Ciudad Nueva”.

El festival dinamiza la economía naranja, impactando directamente en artistas, proveedores de servicios, emprendimientos gastronómicos y negocios locales.

Más de 630 personas acreditadas trabajaron en esta edición reflejando cómo la cadena de valor cultural dinamiza la economía de forma intensiva y activa múltiples eslabones productivos, contribuyendo al desarrollo económico y promoviendo la puesta en valor de Ciudad Nueva.

Sus directores consideran que Caye se consolida como la plataforma modelo de arte, comunidad y desarrollo que impulsa la imaginación colectiva y el crecimiento económico.

En sus calles, la identidad dominicana se hace visible y la mirada compartida entre vecinos y artistas se convierte en una promesa de futuro.

