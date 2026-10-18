Un cementerio de Santiago se convierte en ruta para descubrir a sus poetas

El cementerio municipal de la calle 30 de Marzo, en Santiago, fue escenario de una experiencia que unió historia, literatura y memoria: el “Sendero de los Poetas”, un recorrido temático que permitió conocer las tumbas de escritores y escuchar sus versos en el lugar donde descansan sus restos.

La iniciativa se realizó el sábado 17 de octubre y fue compartida por el historiador santiaguero Edwin Espinal, quien destacó la acogida del público interesado en esta propuesta cultural.

Durante el recorrido, los participantes visitaron las tumbas de autores como Eugenio Perdomo, Ramón Suárez Vásquez, Juan Chery Victoria, Tomás Morel Tavárez, Víctor Antonio Estrella Rodríguez, Sara Paulino de Morera, José Morera Silverio y Nelson Julio Minaya, entre otros escritores.

Los poemas volvieron a escucharse entre las tumbas

Uno de los elementos centrales de la actividad fue la lectura de poemas y textos de los autores homenajeados. Poetas y narradores de Santiago asumieron esa tarea, entre ellos Arelis Albino, Daniela Cruz Gil, Sandra Tavárez, Rafael Amánzar Mármol, Héctor Grullón Moronta, Pablo Casals Rodríguez, Domingo Caba Ramos, Braulio Rodríguez, Carmen Pérez Valerio y Marlon Anzellotti González.

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Así, el cementerio se convirtió por unas horas en un espacio de encuentro con la obra de escritores vinculados a la historia literaria de la ciudad.

Espinal agradeció el respaldo de la comunidad literaria de Santiago y la participación de Andrés Acevedo en la organización y desarrollo de la iniciativa.

El “Sendero de los Poetas” propone una forma distinta de acercarse al patrimonio cultural: recorrer los lugares donde reposan figuras de las letras dominicanas y recuperar sus obras mediante la lectura y la memoria colectiva.

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