UASD celebra conversatorio sobre libro de Gustavo Olivo Peña

Estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) sostuvieron un conversatorio con el escritor y periodista Gustavo Olivo Peña, autor del libro Desde un costado de la (des)memoria.

Organizado por la UASD, a través de la Facultad de Humanidades, la Escuela de Letras y la coordinación de la Cátedra de Letras Básicas, el encuentro dio lugar a reflexiones literarias y críticas, y permitió a los jóvenes intercambiar ideas directamente con el autor. Este conversatorio es parte de una jornada dedicada a fortalecer el diálogo literario y fomentar el hábito de la lectura entre los universitarios.

Gustavo Olivo Peña.

La actividad se desarrolló en el Paraninfo Dr. Andrés Avelino de la Facultad de Humanidades Pedro Henríquez Ureña, espacio que reunió a estudiantes de las asignaturas Letras 011 y Letras 012, impartidas por el profesor Valentín Amaro Almonte, junto a docentes, escritores, periodistas e invitados especiales interesados en promover el pensamiento humanístico y la creación literaria.

El autor firma libros a los estudiantes.

Durante el encuentro, los estudiantes tuvieron la oportunidad de dialogar de manera cercana con Gustavo Olivo Peña acerca de los procesos de escritura, las motivaciones temáticas de sus cuentos y la importancia de la literatura como herramienta para comprender las complejidades sociales y humanas del presente.

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Portada del libro "Desde un costado de la (des)memoria".

El autor respondió a cada una de las inquietudes planteadas, generando un ambiente de intercambio abierto y de profunda conexión entre lectores y escritor.

El diálogo estuvo marcado por emotivos testimonios de estudiantes que destacaron el impacto de la obra en su experiencia personal y académica.

Ibeth Guzmán, Gustavo Olivo Peña, Rafael José Rodríguez Pérez, y la profesora Jackeline Ureña, de la Escuela de Psicología.

“Leer este libro ha hecho que retome mi pasión por la lectura. El autor supo construir unos cuentos que en verdad no pude parar de leer desde que inicié el libro”, expresó emocionada la estudiante Ruth Elena Rodríguez, al referirse a la intensidad narrativa y la cercanía de los relatos.

Asimismo, el estudiante Anthony de la Cruz manifestó que el diálogo sostenido con el autor despertó nuevamente su interés por la escritura creativa. “Iniciar este diálogo con Gustavo Olivo, a través de sus interesantes historias, ha hecho que desee continuar la escritura de mis cuentos que tengo guardados por ahí”, afirmó.

La obra Desde un costado de la (des)memoria, de la Editoria Río de Oro, constituye una colección de cuentos que explora la memoria, el olvido y las contradicciones humanas dentro de la realidad social dominicana contemporánea. Sus relatos abordan problemáticas como la corrupción, la violencia, los abusos de poder y la dignidad humana, combinando el realismo crítico con elementos simbólicos y mágico-religiosos vinculados al imaginario popular caribeño. La publicación ha sido valorada por su capacidad de articular la sensibilidad estética con una mirada reflexiva sobre la sociedad dominicana.

La jornada contó además con la presencia de la Dra. Ibeth Guzmán, coordinadora de la Cátedra de Letras Básicas; la Dra. Jackeline Ureña, de la Escuela de Psicología; el maestro Oscar Acosta, de la Escuela de Comunicación, así como la periodista Raysa Féliz, el editor de la obra, el escritor Rafael José Rodríguez, entre otros invitados vinculados al ámbito académico y cultural.

Con este tipo de iniciativas, la UASD reafirma su compromiso con la promoción de la lectura, el fortalecimiento de los espacios de diálogo intelectual y el acercamiento de los estudiantes a las voces más representativas de la literatura dominicana contemporánea.

Desde un costado de la (des)memoria es el segundo libro de cuentos de Olivo Peña. Su primer libro, Un discreto y otras historias, obtuvo el Premio Nacional de Cuento José Ramón López 2022, del Ministerio de Cultura de la República Dominicana.

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