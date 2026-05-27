Tres colaboradores de Acento.com.do fueron escogidos como miembros de la Academia Dominicana de la Historia, durante la Asamblea General Eleccionaria celebrada el pasado 13 de mayo de 2026.

Se trata de los investigadores Herbert Stern y Rafael Darío Herrera Rodríguez, elegidos como miembros de número, y de Cándido Gerón, seleccionado como miembro correspondiente nacional, en reconocimiento a sus aportes a la historiografía y la cultura dominicana.

La elección de Stern y Herrera Rodríguez como miembros de número representa su ingreso a dos de los sillones permanentes de la institución. Ambos figuran como autores de artículos publicados en Acento, mientras que Gerón también ha mantenido publicaciones en este medio.

Ocuparán sillones vacantes

De acuerdo con la información ofrecida, Herbert Stern ocupará el sillón K, que perteneció al doctor Américo Moreta Castillo, fallecido en 2024.

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En tanto, Rafael Darío Herrera Rodríguez ocupará el sillón L, que correspondió al doctor Francisco Antonio Avelino García, fallecido en 2025.

Ambos historiadores fueron elegidos como miembros de número, la categoría de mayor integración dentro de la Academia Dominicana de la Historia.

Nuevos miembros correspondientes nacionales

En la misma sesión, la entidad escogió como miembros correspondientes nacionales a los historiadores Cándido Gerón, Reynaldo Espinal Núñez, Alberto Depradel Cabral, Miguel Decamps Jiménez, Darío Tejeda, Andrés Blanco y Lucy Margarita Arraya.

La selección reconoce sus aportes al estudio, preservación y difusión de la historia, la memoria y la cultura dominicana.

Miembros correspondientes extranjeros

La Academia Dominicana de la Historia también eligió como miembros correspondientes extranjeros a los historiadores internacionales Alfredo Bueno Jiménez, de México, y Manuel Hernández Ruigómez, de España.

Con estas designaciones, la institución amplía su cuerpo académico y fortalece sus vínculos con investigadores nacionales e internacionales dedicados al estudio histórico.

Reconocimiento al pensamiento histórico

La elección de estos nuevos miembros reafirma el papel de la Academia Dominicana de la Historia como una de las principales instituciones dedicadas a la investigación, conservación y divulgación del pasado dominicano.

Para Acento.com.do, la escogencia de Herbert Stern, Rafael Darío Herrera Rodríguez y Cándido Gerón representa también un reconocimiento al trabajo intelectual de colaboradores que han contribuido desde sus publicaciones al debate histórico, cultural y social del país.

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