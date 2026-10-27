El filósofo dominicano Andrés Merejo recibió un reconocimiento internacional durante la apertura del IX Congreso de la Red Latinoamericana de Posgrado, celebrado en Guatemala, donde también se presentaron dos volúmenes de su obra El oficio de pensar. Diálogos filosóficos, que reúne más de una década de conversaciones con pensadores dominicanos, latinoamericanos y europeos.

El homenaje se realizó durante la apertura de ese evento internacional, celebrado en La Antigua Guatemala bajo el lema «Justicia Social y Democracia en el siglo XXI».

El reconocimiento estuvo relacionado con su labor investigadora, su orientación humanista y su coordinación académica del máster oficial Filosofía en un mundo global, vinculado a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La actividad fue coorganizada por la UPV/EHU y la Universidad Rafael Landívar de Guatemala. El acto tuvo lugar en el Salón Santiaguito del Hotel Soleil.

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Presentan dos volúmenes de El oficio de pensar

Durante la misma jornada se presentaron los dos tomos de El oficio de pensar. Diálogos filosóficos, obra de Andrés Merejo Checo publicada por el Archivo General de la Nación (AGN).

Los volúmenes reúnen conversaciones con filósofos dominicanos, latinoamericanos y europeos, difundidas originalmente por entregas en Acento. La publicación recoge más de una década de intercambios intelectuales y aborda distintas corrientes y preocupaciones del pensamiento filosófico contemporáneo.

La presentación estuvo a cargo de los académicos José Ignacio Galparsoro y Julio Minaya, con la participación del autor.

La edición en dos tomos constituye una recopilación de ese trabajo de diálogo intelectual y preserva en formato impreso materiales que circularon inicialmente en la prensa digital.

Autoridades universitarias y representantes dominicanos

Entre los asistentes al homenaje figuraron Joxerramon Bengoetxea, rector de la Universidad del País Vasco; Juan Manuel Velázquez Gardeta, director de la Red Latinoamericana de Posgrado de esa institución, y Juana Goizueta Vértiz, vicerrectora del Campus de Guipúzcoa.

La delegación dominicana contó con representantes de la UASD y funcionarios vinculados a los ámbitos académico y gubernamental. Asistieron Rosalía Sosa, directora de Relaciones Internacionales de la universidad; Franklin García Fermín, exrector y ministro; Olaya Dotel, viceministra, e Yvelisse Melo, directora de la Escuela de Mercadeo, además de otras personalidades.

La obra filosófica de Andrés Merejo

Merejo es profesor e investigador de la Escuela de Filosofía de la UASD y especialista en Ciencia, Tecnología y Sociedad. También es miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana y autor de trabajos sobre filosofía, cibermundo y los cambios sociales asociados a las tecnologías.

Los dos volúmenes de El oficio de pensar. Diálogos filosóficos fueron publicados por el Archivo General de la Nación en 2025 y reúnen conversaciones con 42 pensadores

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