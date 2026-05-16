Desde mucho antes de 1942, las mujeres dominicanas ya venían levantando su voz en un país donde la política y las decisiones públicas eran espacios reservados casi exclusivamente para los hombres. Maestras, intelectuales y activistas comenzaron a organizarse para reclamar derechos básicos, entre ellos el derecho al voto, en una época marcada por profundas desigualdades y fuertes resistencias sociales.

Escrita por los dramaturgos Reinaldo del Orbe y Ronny Cruz, y dirigida por Wendy Queliz, El primer voto de la mujer dominicana en 1942 entra en su etapa final de ensayos bajo la producción de Studio Teatro Wendy Queliz.

Inspirada en uno de los momentos más trascendentales de la historia nacional, la obra revive la lucha, el valor y la determinación de las mujeres dominicanas que conquistaron por primera vez el derecho al sufragio en República Dominicana, marcando un antes y un después en la vida democrática del país.

La puesta en escena muestra no solo el entusiasmo y la valentía de aquellas pioneras, sino también las críticas, los prejuicios y las tensiones políticas que enfrentaron para conquistar un derecho que hoy parece natural, pero que en su momento representó un cambio histórico para el país.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

La obra transporta al público a una República Dominicana de principios de los años 40, cuando las mujeres comenzaron a abrirse paso en medio de una sociedad conservadora y un escenario político complejo. A través de diálogos, emociones y personajes inspirados en esa realidad, el montaje busca recordar cómo este hecho transformó para siempre la participación femenina en la vida pública dominicana.

“Estamos en pleno proceso de ensayo para llevar al escenario una historia que nos pertenece a todos. Más que una obra, es un ejercicio de memoria y un homenaje a las mujeres que tuvieron el valor de desafiar las normas de su época”, expresó Wendy Queliz, directora general.

Funciones

Las presentaciones serán los días 15, 16 y 17 de mayo a las 8:00 de la noche en Studio Teatro Wendy Queliz.

Equipo creativo

Dirección General: Wendy Queliz

Wendy Queliz Producción: Studio Teatro Wendy Queliz

Studio Teatro Wendy Queliz Producción Ejecutiva: Richard Hernández Peralta

Richard Hernández Peralta Producción de Campo: Doohan Fabian Díaz

Doohan Fabian Díaz Relaciones Públicas: Anelí Paredes

La obra llega en un momento oportuno para reflexionar sobre el papel de la mujer en la sociedad dominicana, los derechos conquistados a lo largo del tiempo y los retos que todavía persisten en temas de igualdad y participación política.

Boletas e información

Las boletas están disponibles para reservación. Para más información y compra de entradas, los interesados pueden comunicarse con Relaciones Públicas a través de Anelí Paredes.

Ronny Francisco Cruz Fotoperiodista Fotógrafo profesional y fotoperiodista especializado en fotografía documental y narrativa visual. Actor y maestro de teatro. Interesado en contar historias humanas a través de la imagen. Ver más