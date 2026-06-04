Stephanie Álvarez presentó el cuento infantil "Lucrecia" en un acto celebrado en la Biblioteca Pública Iván de Vargas, dentro de la programación cultural vinculada a la Feria del Libro de Madrid, con el apoyo de la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España.

La obra acerca a los más pequeños la historia de Lucrecia Pérez Matos, símbolo de la lucha contra el racismo en España, a través de un relato que transforma una historia real en un mensaje de diversidad, convivencia y esperanza.

Stephanie Álvarez compartió con el público el origen del proyecto y explicó la importancia de acercar a las nuevas generaciones una historia fundamental para la memoria de la inmigración dominicana en España.

El libro está profundamente vinculado al legado de Bernarda Jiménez, activista dominicana y referente de la comunidad dominicana en España, cuya labor fue clave en la defensa de la memoria de Lucrecia Pérez.

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Durante el acto, Stephanie Álvarez recordó la importancia de mantener viva esta historia para que las nuevas generaciones conozcan los desafíos, las luchas y los avances que hicieron posible una sociedad más diversa e inclusiva.

La presentación incluyó una breve lectura pública del cuento acompañada de las ilustraciones de la obra. Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la entrega del primer ejemplar del libro a los familiares de Lucrecia Pérez presentes en el acto.

Stephanie Álvarez junto a Taina Almodóvar, ilustradora del cuento infantil de Lucrecia. Fotografía de Patricia Pérez.

Un gesto cargado de significado que puso de manifiesto la importancia de seguir transmitiendo esta historia a las nuevas generaciones.

A través de "Lucrecia", Stephanie Álvarez propone una mirada esperanzadora sobre temas como la inmigración, la diversidad y el respeto, demostrando que la literatura infantil puede convertirse en una poderosa herramienta para transmitir memoria histórica y valores de convivencia. Mediante la Fundación Bernarda Jiménez, Álvarez promueve este tipo de iniciativas, manteniendo vivo el legado de su madre Bernarda Jiménez.

Stephanie Álvarez dijo que escribió "Lucrecia" con el propósito de acercar a las nuevas generaciones la historia de Lucrecia Pérez Matos, símbolo de la lucha contra el racismo en España.

La obra está profundamente vinculada al legado de su madre, Bernarda Jiménez, figura destacada de la comunidad dominicana en España y defensora de la memoria de Lucrecia Pérez. Este es su primer libro infantil.

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José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más