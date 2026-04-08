El general retirado José Miguel Soto Jiménez presentó su libro Los muchachos de la democracia en la Universidad del Caribe, en un acto que reunió a figuras del ámbito académico, político y social.

La obra aborda los acontecimientos vinculados a las crisis electorales de 1990, 1994 y 1996, destacando el rol de un grupo de oficiales militares en la defensa de la institucionalidad democrática.

La presentación estuvo a cargo del historiador Roberto Cassá, mientras que el prólogo fue escrito por Cándido Gerón y Tony Raful.

Durante la actividad se resaltó que el libro recoge las acciones de oficiales conocidos como “Los muchachos de la democracia”, entre ellos Manuel Ernesto Polanco Salvador, González Ramírez, Zorrilla Ozuna y Uribe Peguero, quienes, según el texto, asumieron un rol en momentos de tensión política.

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El autor plantea que, en ese contexto, las decisiones adoptadas por este grupo contribuyeron a preservar la estabilidad institucional del país en medio de un escenario complejo.

La publicación también examina las tensiones políticas de la época, incluyendo el liderazgo de Joaquín Balaguer y las propuestas de figuras como José Francisco Peña Gómez y Hipólito Mejía.

Los asistentes valoraron la obra como un aporte a la historiografía dominicana, al ofrecer una mirada sobre episodios que marcaron el desarrollo político del país.

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Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más