Casa de Teatro anunció la celebración de la vigésima séptima edición del Santo Domingo Jazz Festival XXVII, una de las plataformas musicales más importantes del país, que volverá a llenar de música y talento la Zona Colonial durante los meses de junio y julio de 2026.

El festival, que desde el año 2000 se ha consolidado como un referente del jazz en República Dominicana y el Caribe, mantendrá su tradicional formato de conciertos todos los jueves, presentando una variada cartelera con artistas nacionales e internacionales.

Programación

La programación iniciará el 4 de junio con la participación de los músicos cubanos Mariela Cobos y Alejandro Falcon. Posteriormente, el 11 de junio, el escenario recibirá al compositor y guitarrista francés Santiago Quintans, reconocido por su innovadora propuesta que fusiona jazz, improvisación y herramientas digitales aplicadas al sonido contemporáneo.

El 18 de junio será el turno del pianista, productor y cantautor dominicano Josean Jacobo junto a su Ensamble Sumergible. Jacobo, egresado del Berklee College of Music, ha representado al país en importantes festivales internacionales y se destaca por fusionar el jazz con ritmos afrodominicanos, neo soul y música electrónica.

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Cartelera de junio cerrará

La cartelera de junio cerrará el 25 de junio con la presentación de María del Mar y su concierto “Vacío”. La cantante y actriz dominico-canadiense ha desarrollado una sólida trayectoria internacional tanto en la música como en el cine y el teatro.

El mes de julio iniciará el día 2 con Frandy Sax Latin Quartet, agrupación liderada por el saxofonista Frandy, considerado uno de los instrumentistas más destacados del país.

El 9 de julio se presentarán Pirou Pérez y Sebastián Murena, quienes combinarán jazz, improvisación y una fuerte influencia del sonido clásico neoyorquino de los años 50.

La programación continuará el 16 de julio con Nathalie Ramírez Quartet, agrupación integrada por destacados músicos dominicanos que rendirá homenaje a los grandes estándares del jazz vocal clásico.

Actividad de julio

El 23 de julio subirá al escenario el pianista español Pablo Sanmamed junto a su trío, presentando un repertorio de composiciones originales que mezcla compases irregulares, lirismo y elementos contemporáneos.

El cierre del festival estará a cargo de David Almengod y la agrupación Marakandé el 30 de julio, con una propuesta que fusiona jazz contemporáneo con ritmos tradicionales dominicanos y caribeños.

Los organizadores destacaron que el Santo Domingo Jazz Festival busca continuar impulsando el desarrollo del jazz dominicano y servir de plataforma para nuevos talentos, manteniendo el compromiso cultural que por más de cinco décadas ha caracterizado a Casa de Teatro, fundada por Freddy Ginebra.

La edición XXVII contará además con el respaldo de importantes patrocinadores e instituciones culturales, entre ellas Altice Dominicana, Fundación Sinfonía, Ayuntamiento del Distrito Nacional y Centro Cultural de España, entre otras entidades colaboradoras.

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