La expresión estado de ánimo y voces como ánimo o humor son opciones apropiadas en español para sustituir la voz inglesa mood.

De uso frecuente en las redes sociales, este anglicismo aparece también en los medios de comunicación en frases como «Si ya estás en “mood” navideño, te invitamos a disfrutar de un recorrido por las principales plazas comerciales de la capital este fin de semana», «¿Cómo mejoro mi mood cuando estoy en esos días?» o «¿Por qué la lluvia te pone triste o melancólico? La ciencia detrás del “mood lluvioso”».

De acuerdo con el Collins English Dictionary, la palabra mood se traduce como ‘humor’ y aparece en múltiples expresiones inglesas que expresan disposición de ánimo en un momento determinado. Tal como indica la Real Academia Española en su cuenta de X, en español es preferible evitar el anglicismo y optar por términos como estado de ánimo (‘disposición en que se encuentra alguien, causada por la alegría, la tristeza, el abatimiento, etc.’), ánimo (‘actitud, disposición, temple’), humor (‘estado afectivo que se mantiene por algún tiempo’) o modo (‘manera’), según convenga.

Teniendo en cuenta lo anterior, en los ejemplos citados lo más adecuado habría sido escribir «Si ya estás en ánimo navideño, te invitamos a disfrutar de un recorrido por las principales plazas comerciales de la capital este fin de semana», «¿Cómo mejoro mi estado de ánimo cuando estoy en esos días?» y «¿Por qué la lluvia te pone triste o melancólico? La ciencia detrás del “humor lluvioso”».

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Si se opta por la palabra inglesa, conviene recordar que lo apropiado es escribirla en cursivas o, de no ser posible, entre comillas.

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