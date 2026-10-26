Cuando el artículo el forma parte de un nombre propio no se contrae con la preposición que le precede: soldados de El Salvador, un viaje a El Salvador, no del Salvador ni al Salvador.

Sin embargo, con motivo del anuncio de una operación para rescatar a cuatro militares salvadoreños desaparecidos en Haití, en los medios de comunicación han aparecido frases como «Advierten sobre la posibilidad de que el presidente del Salvador ataque a las pandillas en Haití», «El presidente del Salvador, Nayib Bukele, lanzó una contundente advertencia a los cabecillas de las pandillas en Haití» o «Así llegaron los militares del Salvador».

Según explican el Diccionario panhispánico de dudas y la Ortografía de la lengua española, cuando la preposición de o la preposición a van seguidas del artículo el, este se contrae en las formas del y al. No obstante, cuando el forma parte de un nombre propio y, por ende, se escribe con mayúscula, como en los topónimos El Seibo, El Cairo o El Salvador, no se realiza la contracción en la escritura, aunque sí se haga en el habla.

Por esa razón, en los ejemplos citados lo apropiado habría sido escribir «Advierten sobre la posibilidad de que el presidente de El Salvador ataque a las pandillas en Haití», «El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó una contundente advertencia a los cabecillas de las pandillas en Haití» y «Así llegaron los militares de El Salvador».

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