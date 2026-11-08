No hay razón suficiente para creer que la razón, por sí sola, pueda revelarnos toda la verdad. Aunque durante siglos se la ha considerado el instrumento más seguro para alcanzar el conocimiento, también ella tropieza, se contradice y queda atrapada en sus propios límites. La razón necesita pruebas, relaciones lógicas y demostraciones; pero existen realidades humanas que no pueden medirse ni comprobarse mediante procedimientos estrictamente racionales. El amor, la belleza, la fe, la esperanza, el temor y el sentido de la existencia no caben por completo en una fórmula matemática. La verdad no siempre se presenta mediante argumentos ordenados ni se deja encerrar en los conceptos que construimos para comprenderla. Algunas veces aparece como un relámpago interior, una sospecha inexplicable o una voz silenciosa que se adelanta a toda demostración. Allí donde la razón se detiene para examinar cuidadosamente el camino, la intuición ya ha cruzado el puente y contempla, desde la otra orilla, aquello que todavía no puede explicar, pero cuya presencia reconoce como una posibilidad verdadera.

La relación entre razón e intuición constituye uno de los grandes dilemas de la historia del pensamiento. Durante la Edad Media, la búsqueda de la verdad estuvo profundamente vinculada con la fe, la contemplación y la experiencia espiritual. La cordura en materia de intuición era entonces un viejo puente levantado entre el mundo visible y las realidades invisibles. El conocimiento no se reducía a observar los objetos, sino que implicaba descubrir en ellos algún signo de una voluntad superior. Más tarde, René Descartes, en su "Discurso del método", convirtió la duda en punto de partida para alcanzar la certeza y situó el pensamiento en el centro de la existencia humana. Desde la intimidad de su conciencia intentó demostrar que el ser humano podía aproximarse al conocimiento de sí mismo, del mundo y de Dios sin necesidad de recluirse en un monasterio ni descender al frío sarcófago de una existencia separada de la realidad. Pensar era, para él, una manera de confirmar la vida, superar las apariencias y vencer las sombras de la incertidumbre. Sin embargo, incluso la duda cartesiana nació de una especie de intuición: la certeza íntima de que detrás del acto de dudar debía existir necesariamente un ser que dudaba.

La razón no camina sola ni podría hacerlo sin correr el riesgo de extraviarse en sus propios laberintos. A su lado marcha la intuición, esa forma misteriosa de conocimiento que no siempre necesita pruebas inmediatas para anunciar una posibilidad o señalar una dirección. Ambas se complementan cuando las alas de la imaginación y la brisa del pensamiento se convierten en dueñas y señoras del espacio del lenguaje. La razón organiza, compara, analiza y demuestra; la intuición descubre, anticipa, relaciona y abre caminos. Una coloca los cimientos y la otra levanta ventanas hacia lo desconocido. La razón pregunta cómo funcionan las cosas, mientras que la intuición se atreve a preguntar qué podrían llegar a ser. Cuando actúan juntas, el pensamiento se asombra de sus propias travesuras y el lenguaje consigue nombrar realidades que antes permanecían ocultas. De esa unión surge una inteligencia más completa, capaz de examinar el mundo sin renunciar al asombro y de imaginar nuevos horizontes sin perder el contacto con la realidad.

La razón es tan traviesa como la intuición. En ocasiones construye sistemas que parecen sólidos e indestructibles y luego ella misma descubre sus fisuras. Aquello que una generación considera una verdad definitiva puede ser cuestionado por la siguiente, porque el conocimiento humano se transforma a medida que aparecen nuevas preguntas, observaciones y experiencias. La intuición, por su parte, también puede extraviarse entre espejismos, prejuicios y falsas certezas; pero posee la extraordinaria capacidad de percibir aquello que todavía no encuentra explicación. Ninguna de las dos facultades es infalible, porque ambas pertenecen a la condición humana y participan de sus grandezas y limitaciones. No obstante, cuando se reconocen mutuamente y dejan de disputarse el dominio absoluto de la conciencia, pueden ofrecernos una comprensión más amplia y profunda de la existencia. La razón evita que la intuición se pierda en la fantasía sin fundamento, mientras que la intuición impide que la razón se convierta en una maquinaria fría, rígida e incapaz de maravillarse ante los enigmas del universo.

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Conviene reconocer que el exceso de confianza en cualquiera de las dos puede conducirnos al error. Una razón cerrada sobre sí misma puede volverse arrogante y pretender que solamente existe aquello que puede medir, clasificar o demostrar. En nombre de esa falsa seguridad, podría negar la riqueza de la vida interior, la dimensión espiritual del ser humano y las experiencias que escapan a los instrumentos de la ciencia. Del mismo modo, una intuición que rechace toda comprobación puede convertirse en superstición, engaño o simple capricho. Por eso, la sabiduría no consiste en elegir una y despreciar la otra, sino en establecer entre ambas una vigilancia recíproca. La razón debe preguntarle a la intuición de dónde procede su certeza, y la intuición debe recordarle a la razón que no todo lo real se manifiesta de manera inmediata. Entre las dos puede nacer un equilibrio creador: una forma de conocimiento que somete las ideas al examen crítico sin apagar la chispa originaria que las hizo posibles. Todo cuanto la humanidad ha creado debió ser imaginado antes de adquirir una forma concreta. Antes de convertirse en realidad, los grandes descubrimientos, las obras de arte y las transformaciones sociales fueron sueños alojados en la mente de alguien.

Parafraseando una idea atribuida al chileno universal Pablo Neruda, todo lo que el ser humano ha realizado tuvo que habitar primero en el espacio de sus sueños. Toda novedad científica, artística o lúdica, así como cualquier invento, sin importar su índole, permaneció inicialmente en la imaginación como una larva en el estanque de lo inesperado. Antes de levantar una catedral, alguien tuvo que contemplarla interiormente; antes de cruzar los océanos o viajar hacia el espacio, alguien debió imaginar que era posible vencer las fronteras conocidas. La intuición percibió esas posibilidades cuando todavía parecían imposibles, y la razón encontró después los procedimientos, los cálculos y los materiales necesarios para traerlas al mundo. De este modo, imaginar no es huir de la realidad, sino comenzar secretamente a transformarla.

La ciencia y el arte, aunque suelen presentarse como territorios separados, nacen de esa misma alianza entre razón e intuición. El científico necesita conocimientos rigurosos, instrumentos precisos y métodos verificables, pero también requiere una intuición capaz de formular preguntas que nadie se haya atrevido a plantear. Muchas investigaciones comenzaron con una sospecha, una asociación inesperada o una imagen surgida repentinamente en la conciencia. El artista, por su parte, se deja conducir por la sensibilidad y la imaginación, pero necesita disciplina, dominio del lenguaje y conciencia de la forma para convertir su visión interior en una obra perdurable. El poeta intuye una verdad y después trabaja las palabras hasta encontrar el ritmo que pueda expresarla; el músico escucha interiormente una melodía y luego organiza sus sonidos; el inventor imagina un objeto inexistente y más tarde calcula la manera de construirlo. En todos estos casos, la intuición enciende la primera llama, pero la razón la protege, la alimenta y evita que se extinga antes de iluminar el mundo.

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De ahí que el conocimiento humano no deba reducirse a una lucha entre lo racional y lo intuitivo, como si una facultad tuviera que destruir a la otra para demostrar su superioridad. Comprender verdaderamente significa aprender a escuchar las dos voces que hablan en nuestro interior: la que pregunta por las causas y la que presiente los destinos; la que exige evidencias y la que descubre posibilidades; la que examina el presente y la que se aventura hacia el porvenir. La humanidad necesita de la precisión del científico, pero también del asombro del poeta; requiere la disciplina del investigador y, al mismo tiempo, la libertad del soñador. Sin razón, el sueño podría desvanecerse antes de encontrar su forma; sin intuición, la inteligencia perdería su capacidad de aventurarse más allá de lo conocido. Las grandes transformaciones ocurren cuando alguien se atreve a imaginar lo que todavía parece imposible y encuentra posteriormente los medios racionales para hacerlo posible. Allí comienza el verdadero progreso: no en la repetición de lo conocido, sino en la fecunda colaboración entre la inteligencia que demuestra y el espíritu que vislumbra.

Razón e intuición son, en definitiva, las dos luces con las cuales atravesamos la inmensa noche del misterio. Una ilumina el suelo que pisan nuestros pies y nos protege de los abismos; la otra alumbra el horizonte hacia el cual deseamos dirigirnos y nos recuerda que el camino no termina en lo que podemos ver. Separarlas sería mutilar la riqueza del pensamiento y limitar nuestra posibilidad de comprender el universo y comprendernos a nosotros mismos. Somos criaturas que calculan y sueñan, que dudan y creen, que examinan la realidad y al mismo tiempo la reinventan. Tal vez la verdad no pertenezca exclusivamente a ninguna de estas facultades, sino al instante prodigioso en que ambas se encuentran, dialogan y se reconocen como partes de una misma aventura. En ese encuentro, el pensamiento abandona su rigidez, la imaginación deja de ser un simple espejismo y el ser humano descubre que conocer también es crear, presentir y maravillarse. La razón puede indicarnos la forma del mundo, pero la intuición nos revela que ese mundo todavía guarda secretos, posibilidades y caminos que esperan ser descubiertos. Solo cuando ambas avanzan juntas adquirimos las alas necesarias para acercarnos a la verdad sin pretender aprisionarla.

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Pedro Ovalles Escritor y gestor cultural Pedro Ovalles (Moca, 1957). Escritor, educador y gestor cultural. Cuenta con más de cuarenta años de trayectoria en la docencia y la literatura. Licenciado en Educación, Mención Letras, por la UFHEC —donde fue Decano de la Facultad de Letras— y con Maestría y Posgrado en Gestión de Centros Educativos por la PUCMM, ha publicado trece poemarios y varios ensayos, y sus textos figuran en numerosas antologías nacionales y extranjeras. Ha recibido reconocimientos de instituciones como la Academia Dominicana de la Lengua, el Ayuntamiento de Moca, el Ministerio de Cultura, entre otras. Es coordinador del taller literario Triple Llama de Moca. Ver más