El libro “Silvio Rodríguez: Diario de un trovador”, del reconocido fotógrafo argentino Daniel Mordzinski, será presentado el próximo 19 de junio como parte de la segunda edición del festival Mar de Palabras, que se celebrará en la Ciudad Colonial, de Santo Domingo, República Dominicana.

La obra, publicada en febrero de 2026 por Planeta, reúne más de 140 fotografías inéditas del emblemático cantautor cubano, captadas por Mordzinski a lo largo de los años. El autor describe el libro como “un recorrido visual, emocional y obligatoriamente sentimental” por la vida de uno de los artistas más influyentes de la música en español.

La presentación tendrá lugar en el Centro Cultural de España a las 10:00 de la mañana, en un panel que contará además con la participación del cantautor José Antonio Rodríguez, el escritor Jochy Herrera y el actor y director cubano Jorge Perugorría. Al finalizar la actividad, Mordzinski firmará ejemplares para los asistentes.

El evento forma parte de un amplio programa que incluye más de 30 actividades entre conversatorios, talleres, tertulias y cinefórums, con la participación de más de 60 autores nacionales e internacionales. Según informó Minerva del Risco, directora general del festival, las jornadas se desarrollarán del 19 al 21 de junio.

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Por su parte, la directora ejecutiva, Yulissa Álvarez Caro, destacó que la iniciativa busca promover el turismo cultural en la capital dominicana y fortalecer la industria del libro en la región.

La directora ejecutiva de Mar de Palabras, Yulissa Álvarez Caro, dijo que con el Festival se promueve el turismo cultural en la Ciudad Colonial de Santo Domingo y la dinamización y fortalecimiento de la industria del libro en la región. Mar de Palabras se realiza con apoyo del Ministerio de Turismo, Banreservas, Instituto 512 (i512), Banco Popular Dominicano, Centro Cultural de España y Embajada de España, Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM), INDOTEL, Seguros Universal, Centro León, Centro Cultural Banreservas, Plan Lea, RNN, APAP, Editorial Monumental y Hotel Billini.

Sobre la Fundación René del Risco Bermúdez

La Fundación René del Risco Bermúdez es una organización sin fines de lucro dedicada al fomento de la lectura, el intercambio académico y la organización de eventos culturales. Las actividades que promueve persiguen el deleite artístico, el intercambio de conocimiento, y el fortalecimiento de las relaciones entre creadores y sus espectadores/lectores.

Sobre Mar de Palabras

Mar de Palabras es el primer festival de literatura en la región del Caribe. Sus compromiso principal con el país es fortalecer el ecosistema del libro y la lectura mediante actividades que promuevan los espacios de diálogo, intercambio y circulación de conocimiento, contribuyendo a posicionar al país como el principal destino del turismo cultural de la región, diversificando el flujo de visitantes, en particular durante las temporadas que tradicionalmente han sido bajas.l.

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