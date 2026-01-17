¿Cuáles razones históricas, artísticas y simbólicas han motivado al Banco de Reservas de la República Dominicana (Banreservas) a seleccionar un conjunto de obras del reconocido artista dominicano José Cestero para ser exhibidas en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, en Madrid, como eje de su propuesta cultural?

La elección responde a un homenaje póstumo a uno de los maestros fundamentales de la plástica nacional, cuya obra constituye una síntesis profunda de la identidad dominicana, el pensamiento visual contemporáneo y la sensibilidad caribeña. Las pinturas de Cestero serán exhibidas en el estand de Banreservas como parte de su agenda cultural y de negocios en Fitur, integrando arte, identidad y promoción turística en un mismo discurso institucional.

La exposición rinde tributo al artista recientemente fallecido mediante una selección de obras que reflejan la idiosincrasia del país, sus tensiones existenciales y su imaginario simbólico. Esta propuesta cultural se inscribe dentro de la estrategia de Banreservas de dinamizar el sector turístico dominicano, proyectando la cultura como uno de sus principales activos ante el mercado internacional.

No es la primera vez que Banreservas impulsa y respalda la difusión de la obra de José Cestero. En años recientes, junto a la Fundación Verónica Sención, auspiciaron la exposición pictórica José Cestero: Macondo en Santo Domingo, presentada en la sala Ada Balcácer del Centro Cultural Banreservas. La muestra, concebida como un homenaje a Gabriel García Márquez, reinterpretó el universo de Macondo desde una mirada dominicana, reuniendo más de una veintena de obras, muchas de ellas inéditas.

Cestero en su homenaje a la obra de Gabriel García Márquez en Centro Cultural Banreservas en alianza con Fundación Verónica Sebción.

Trascendencia

La obra pictórica de José Cestero ocupa un lugar central en la historia del arte dominicano contemporáneo. Su importancia radica en su condición de renovador del lenguaje visual, en la profundidad conceptual de su propuesta y en su capacidad para articular una poética donde convergen la abstracción, la figuración simbólica, la identidad caribeña y la reflexión existencial.

Cestero desarrolló una pintura que trasciende la representación literal para adentrarse en territorios metafísicos y sensoriales. En su trabajo, el color, la textura y la estructura compositiva operan como vehículos de introspección y pensamiento. Su obra se sitúa en una constante tensión entre lo abstracto y lo figurativo, construyendo una iconografía personal en la que el cuerpo humano, el rostro, la máscara y la arquitectura simbólica funcionan como signos de la condición humana.

Obra de José Cestero en homenaje a los cipreces de de Van Goth

Uno de sus aportes más significativos es el uso expresivo y conceptual del color. Los tonos intensos y contrastados remiten tanto al trópico como a estados emocionales profundos. En Cestero, el color no cumple una función meramente decorativa, sino que se convierte en un recurso psicológico y atmosférico, capaz de evocar lo onírico, lo dramático y lo espiritual.

Su obra dialoga con corrientes internacionales como el expresionismo, el surrealismo y la abstracción lírica, sin perder su anclaje en la realidad sociocultural dominicana. Esta síntesis le permitió proyectarse más allá del ámbito local e insertarse con solidez en circuitos artísticos de Europa y América Latina.

José Cestero es, además, una figura clave en la modernización de la pintura dominicana de la segunda mitad del siglo XX. Contribuyó decisivamente a romper con el academicismo tradicional y abrió caminos hacia una plástica más libre, experimental y conceptualmente ambiciosa. Su legado trasciende la producción de obras: se extiende a la formación de nuevas generaciones y al fortalecimiento del pensamiento crítico en torno al arte nacional.

Foto luctuosa del maestro José Cestero.

Semblanza biográfica

José Cestero nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 1937. Desde temprana edad manifestó una marcada inclinación por las artes visuales, iniciando su formación en la Escuela Nacional de Bellas Artes, donde adquirió una sólida base académica en dibujo, pintura y composición.

Posteriormente amplió sus estudios en el extranjero, especialmente en España, donde entró en contacto directo con las corrientes modernas del arte europeo. Esta etapa fue determinante en la consolidación de su lenguaje plástico, permitiéndole asimilar influencias contemporáneas sin renunciar a su identidad caribeña.

A lo largo de su trayectoria realizó numerosas exposiciones individuales y colectivas en la República Dominicana, España, Francia, Puerto Rico, Venezuela y otros países, alcanzando reconocimiento tanto nacional como internacional. Su obra forma parte de colecciones públicas y privadas, integrando museos, instituciones culturales y coleccionistas de prestigio.

Paralelamente a su labor como pintor, desarrolló una importante carrera como gestor cultural y educador, contribuyendo al fortalecimiento institucional del arte dominicano y participando activamente en el debate estético y cultural del país. A lo largo de su vida recibió múltiples distinciones por su aporte a la cultura nacional, siendo reconocido como uno de los grandes maestros de la pintura dominicana contemporánea.

Antecedentes culturales

La presencia de José Cestero en Fitur 2026 se inscribe en una línea coherente de acciones culturales impulsadas por Banreservas en ediciones anteriores de la feria.

El maestro Cestero en la exposición del Centro Cultural Banreservas de 2024.

En 2019, la entidad auspició la exposición El universo surreal de Iván Tovar, junto a la Embajada Dominicana en España, presentada en la Galería de Arte David Bardía, en el barrio de Salamanca, Madrid. La muestra reunió 15 obras del artista, Premio Nacional de Artes Visuales de la República Dominicana 2018.

En 2022, Banreservas llevó a Fitur la muestra “Paul Giudicelli, mural y cultura dominicana”, destacando su legado plástico durante el cóctel institucional del banco. Ese mismo año se inauguró en la estación Santo Domingo del Metro de Madrid el mural “República Dominicana, Reservada para Ti”, diseñado por Wanda Cortorreal y ejecutado junto al artista Gerson Rodríguez, como parte del programa cultural del banco en la feria.

En 2023, Fitur acogió la exposición “Dominicana Inmersiva”, una instalación cultural multimedia dedicada a los hitos de la identidad cultural dominicana, desarrollada por artistas como el arquitecto Raúl Morilla y el coreógrafo y actor Héctor Farías, combinando imágenes, performances y símbolos representativos del país.

Con la inclusión de la obra de José Cestero en Fitur 2026, Banreservas reafirma su compromiso con la cultura como eje estratégico de proyección internacional, posicionando el arte dominicano como un componente esencial de la marca país.

