Poema Sepia en almoneda (Upload) de Ramón Mesa (San Cristóbal, R, D. 25 de abril de 1976) me ofrece la oportunidad de alumbrar elementos de juicio, conducentes a mostrar que la República Dominicana atraviesa una Época Dorada de la Poesía; matizada por Poetas, Poemas, movimientos e iniciativas que robustecen nuestra literatura.

El poeta R. M. es pintor, escritor e investigador cultural. Cursa la carrera de Periodismo y Redes Sociales (UNICARIBE). Fundador de la Fundación Literaria Aníbal Montaño (FLAM). Posee estudios de Edición de Publicaciones y Corrección de Estilo en la Escuela de Edición de Lima (2024-2026) y Sociedades Originarias del Caribe, del Centro León, (2020). Premio Nacional de la Juventud en el 2010. Ha realizado siete exposiciones individuales de pintura y pertenece a la directiva de la Fundación Cuevas del Pomier y al Comité Organizador de la Feria del Libro Sancristobalense. Coordinó el Colectivo de Artistas Plásticos del Sur “Flor de Cactus” y es Editor de FLAM Editores. Ha publicado: Arte taíno en San Cristóbal (Ensayo, 2014), Cuatro años de cultura y carnaval en San Cristóbal (Ensayo, 2021). Héroes de San Cristóbal, hombres y mujeres que han hecho historia, en coautoría con Eugenio Galán (Ensayo, 2023), 40 obras históricas de San Cristóbal. Bibliografía (Ensayo, 2023). Cimarrones en la ribera del Nigua. Rebeliones antiesclavistas en San Cristóbal 1492-1845 (Ensayo, 2025). Hechizo de lluvia y otros conjuros (Poesía, 2018), Los desencarnados (Poesía, 2019), De la flor al fango (Poesía, 2019). Tatica San Juan (Cuento, 2024). Los gemelos taínos del Pomier (Cuentos, 2026). La piedra de rayo y otros líticos del Pomier (ensayo, 2026).

El concepto de Época Dorada responde a un periodo de esplendor, florecimiento creativo e influjo cultural. Saltándonos el clasicismo greco/latino. Se suele enmarcar en el Siglo de Oro español al Renacimiento y el Barroco (siglos XVI y XVII), con Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, Luis de Góngora, Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Sor Juana Inés de la Cruz. En el pináculo de la Poesía Shi (618 y el 907 d. C.) destacan: Du Fu, Li Bai y Wang Wei. En el Renacimiento inglés (siglo XVI y principios del XVII.): William Shakespeare, John Donne, Edmund Spenser y John Milton. El siglo diecinueve es francés: Charles Baudelaire, Tristan Corbière, Arthur Rimbaud; Stéphane Mallarmé, Marceline Desbordes-Valmore; Auguste Villiers de l’Isle-Adam y Paul Verlaine. Odiaría desestimar por índoles geopoéticas a Edgar Allan Poe y el Conde de Lautréamont. En puente hacia el siglo XX, y del otro lado, brillan El Modernismo y el Posmodernismo, bajo el ala del Cisne Azul: Rubén Darío y los chicos súper poderosos Lorca, T.S. Eliot, Sylvia Plath; Huidobro, Bretón, Celán; Vallejo y Parra.

Un paseo por las bibliotecas dominicanas demarcaría el Vedrinismo de Otilio Vigil Díaz en el 1911, el Postumismo de Domingo Moreno Jimenes, Rafael Augusto Zorrilla y Andrés Avelino, a partir de 1921; la Poesía Sorprendida, a partir de 1940, con Franklin Mieses Burgos, Aida Cartagena Portalatín y Freddy Gatón Arce, entre otros. Por los Independientes del 40: Pedro Mir y Manuel del Cabral, etc. Caben los del 48, 70 y 80, entre otros, Juan Sánchez Lamouth, Miguel Alfonseca, Mateo Morrison y Enriquillo Sánchez, Ángela Hernández, Soledad Álvarez; Sherezada (Chiqui) Vicioso, León Félix Batista, José Mármol; Plinio Chaín, Basilio Belliard, Rafael peralta Romero, Tony Raful, Alexis Gómez Rosa, Manuel Mora Serrano, Federico Jóvine Bermúdez, Aquiles Julián y muchos que odio dejar en obediencia a la concisión.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Coincidiremos en que la Generación Z aportó Bardos y movimientos valiosos, momentum continum con aportaciones que llegan al presente. Destacan los que arriesgaron sus nombres tras una estampa en el canon. Hablo de manifiestistas (o manifiestantes) como Manuel Rueda, José Mármol, Bruno Rosario Candelier, Jorge Piña, Virgilio López Azuán, Cayo Claudio Espinal; Ramón Antonio Jiménez, la Estética Ciberespacial y Transmedia en la que Homero Pumarol, Frank Báez y Rita Indiana impregnan cinismo, tecnología y ritmos urbanos, etc. Bien que no podemos clasificarlos de Grandes Poetas solo por levantar una empalizada a la espera de la fiebre del oro, como no podemos desmeritar a quienes, sin tocar la trompeta del Junglar, apuestan por una renovación constante, pero permite validar elementos para inferir que nunca como ahora había coincidido tal andanada de creadores ocupados en releer y reescribir nuestras letras. Cincelar un listado de Apolíneos en la Torre del Homenaje, amén de pantagruélico, nos regresa al problema de la concisión y a posibles olvidos que me acarrearían más de una funación en wasap, merecida por adentrarme en labor tan peliaguda, líbrame Yucahú de tales yerros.

Poema Sepia en almoneda (Upload) es una obra de largo aliento donde confluyen lo culto y lo popular, tradición, modernidad y ruptura, así ponderada por el jurado del Premio de Poesía de la Fundación Renovación de Puerto Plata (2026). El ritmo se inspira en “la Consagración de la primavera, de Stravinsky”. El Musageta se planteó un Poema donde no fueran protagonistas ni el yo, ni el amor, ni el erotismo, sino un riguroso ejercicio de estilo y de estética, mediante una búsqueda y revitalización de su lenguaje poético. Su tratamiento de la otredad del dominicano es conmovedor. No es extraño al patio, pero se agradece que Bardos avezados lo cimbren entre estas generaciones empantanadas en la pornografía del reguetón y otras deficiencia sociales, de cara una R. D. que no nos lleve a esconder la mirada en los aeropuertos del mundo.

Prosa tallada en koinonía con el ritmo caribeño/dominicano e imágenes cónsonas con reflejos antropológicos y la tradición de la Poesía Épica. De ahí su carácter narrativo y la presencia de personajes que luchan entre la oscuridad de sus imágenes, conformando casi un relato épico. Convergen la plasticidad del lenguaje, el rito del verso y las posibilidades de rupturas, a sabiendas de que poetizar es siempre, húrguese o no, una construcción de identidad. Poema andamiado en la raigambre Nacional y el Arte en sus diversas manifestaciones. “Nadie viene a mi puerta/a besar con mi beso/de rodillas la tierra…” (P.8). (Un verso y me enchina la piel).

La robustez de nuestra Poesía es digna de valorización e insuflaría irresponsabilidad eludir iniciativas como el Taller César Vallejo, (UASD); Antorcha; Fundación Literaria Aníbal Montaño, Círculo de Escritores de Valverde, Festival de Poesía de Jarabacoa, Jueves de Sosúa, Anticanon, Taller de Narradores de Santo Domingo, Taller Literario Prof. Juan Bosch; Taller de Narradores del Centro de la Cultura de Santiago, Virgilio Díaz Grullón, Curso de Escritura Creativa – ICDA; Domingo Moreno Jiménez, los Talleres de Escritura Creativa en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); Mujeres de Roka y Tinta, Jueves Culturales, Letras Veganas, Círculo Literario El Aleph, La Taocuántica, Metapoesía, Interioristas, Efluvista, Tertulia de Orlando; Ceres Poesía; Real Academia de la Mirada, La Tutorial, el Ángela Hernández de Jarabacoa, Moñohecho, TL MICM, ya sabemos que faltan más, y también secciones culturales de periódicos como este y tantos más; las revistas País Cultural, Aida Cultura; Punto de partida y el periódico Mi Cultura Literaria, Antologías privadas o aupadas por la Editora Nacional, Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña; Festival Internacional Semana de la Poesía, Ferias Internacionales del Libro de Santo Domingo y regionales, congresos y recitales en diversas locaciones, Premios Literarios Infantiles, juveniles y abiertos a todas las edades que han contribuido en el pasado y el presente al interés de editoriales locales e internacionales por nuestros Escaldos, y aportado denodadamente a la consolidación de una Poesía, si se me permite una opinión grandilocuente: como pocas en la Región del Arahuaco.

Poema Sepia en almoneda (Upload) dista de ser un acierto tangencial/casual del Trovador sancristobalense, máxime, por ser él mismo, maestro de la plástica y difusor de talleres literarios. El Poema refleja una consciencia estética madura, y sé que atizo demasiado esta cualidad. Pese a la evolución poética, su pertinaz defensa del folclor e idiosincrasia del ser dominicano enaltece nuestras raigambres en sus disímiles expresiones. Entiéndase que el tratamiento de la otredad del dominicano radica en esta preocupación, sin desmeritar o denostar ninguna manifestación que no sea pornográfica. Léase, cultura es costumbre, no el reflejo de discursos clasistas e intereses guiados por el servilismo a Mamón.

Como decíamos en el principio, ahora y siempre: Poema Sepia en almoneda (Upload) ratifica un periodo de esplendor, florecimiento creativo e influjo cultural/Época Dorada en el Gran Bohío de Todos. Poesía que respeto y admiro, solvente para defenderse a sí misma. “…para una hoguera de pájaros invisibles/que anidan en el cielo…” (P.29). (Me enchina la piel).

Randolfo Ariostto Jiménez Poeta y narrador Randolfo Ariostto Jiménez es poeta, novelista y cuentista. Ha publicado:- Emisarios de ausencia (Novela), 2026; Poética de la lectura, (Ensayo), 2020; Alba sin madre. (Poesía), 2010; Villa agreste-Primeras Muertes- (Cuentos), 2009; La Soraya (novela corta), 2007; El amor entre cristianos (Poesía), 2000; La poesía romántica (Poemas), 1990. poetaariostto@gmail.com. Ver más