El Ministerio de Cultura entregó este lunes los Premios Anuales de Literatura 2025 y el Premio Anual de Historia José Gabriel García 2024 en el transcurso de un acto encabezado por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, en la Galería Ramón Oviedo de la sede ministerial.

La actividad reunió a autoridades culturales, escritores, investigadores y representantes de diversos medios de comunicación, quienes se dieron cita para reconocer la excelencia literaria y la labor historiográfica nacional.

Aquiles Julián, Roberto Ángel Salcedo, Pastor de Moya y Fari Rosario.

En este acto de premiación el ministro Salcedo estuvo acompañado por el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor de Moya; el director general del Libro y la Lectura, Aquiles Julián Barreras, y por el director de Gestión Literaria, Fari Rosario.

Los ganadores de las distintas categorías fueron anunciados el pasado mes de julio. El Premio Anual de Poesía Salomé Ureña de Henríquez fue otorgado al poeta, narrador, dramaturgo y académico César Israel Sánchez Beras por su obra “Ciudad caníbal”.

César Zapata recibe su premio.

El Premio Anual de Cuento José Ramón López recayó en César Augusto Zapata Santos, autor de “Los sueños también son espejos”. Zapata es poeta, ensayista y narrador, con amplia experiencia docente y una producción literaria que ha sido objeto de antologías y reseñas fuera del país. Entre sus distinciones figuran el Premio Internacional de Poesía Casa de Teatro (2004) y el Premio Pedro Mir de Literatura en dos ocasiones.

De su lado, el Premio Anual de Novela Manuel de Jesús Galván fue otorgado a Jesús María Pérez Martínez por “Espejuelos, náufrago en el mar Caribe”. El escritor, nacido en Valencia y radicado en la República Dominicana, país al que considera su “patria literaria”, desde 1986, desarrolló una carrera periodística antes de dedicarse a la ficción.

El Premio Anual de Teatro Cristóbal de Llerena reconoció la obra “Crónicas del aquí y de ahora (Crónica del puente)”, del dramaturgo Radhamés Polanco, cuya trayectoria abarca estudios en pedagogía, teatro e historia del arte tanto en el país como en Europa, además de poseer una sólida labor como profesor, actor, director e investigador. El reconocimiento fue recibido por su hijo, Heliot Polanco Tineo.

El Premio Anual de Ensayo Pedro Henríquez Ureña fue otorgado a Fernando de Jesús Reynoso Cabrera, autor de “La utopía de América en ‘Hojas de hierba’, de Walt Whitman”. Reynoso es catedrático, poeta, artista visual y crítico, con una carrera que integra aportes al arte contemporáneo, la gestión cultural y la investigación académica, siendo también miembro de la Academia Dominicana de la Lengua.

Por su parte, el Premio Anual de Literatura Infantil y Juvenil Aurora Tavárez Belliard se concedió a Brunilda Altagracia Contreras Núñez por “De Juliana a Julián”. Contreras es escritora, comunicadora y especialista en promoción de lectura, con más de una docena de títulos publicados y reconocimientos como el Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil 2024.

Finalmente, el Premio Anual de Historia José Gabriel García 2024 distinguió la investigación “Historia de la frontera dominico-haitiana”, de Miguel Reyes Sánchez y Alberto Despradel Cabral. Reyes Sánchez es historiador, abogado y diplomático, autor de más de 40 obras y dos veces ganador de este mismo premio. Despradel Cabral, también diplomático e historiador, ha sido embajador en varios países.

Este lauro está dotado con un premio de 500,000 pesos, un diploma de reconocimiento y la publicación de la obra bajo el sello de la Editora Nacional. Por su parte, los ganadores de las distintas categorías de los Premios Anuales de Literatura recibirán una dotación de 300,000 pesos, un diploma y la publicación de sus obras.

El acto concluyó con palabras de agradecimiento en nombre de los galardonados, pronunciadas por el historiador Miguel Reyes Sánchez, a las que siguió un brindis en honor a los premiados. La ceremonia reafirmó el propósito del Ministerio de Cultura de continuar estimulando la producción literaria nacional y el fortalecimiento de la cultura escrita como fundamento del desarrollo social.

