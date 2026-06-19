La directora general del Festival Internacional de Literatura Mar de Palabras, Minerva del Risco, afirmó que uno de los principales objetivos de esta iniciativa es contribuir al fomento de la lectura en República Dominicana y crear espacios de reflexión sobre los temas que marcan la actualidad.

Durante la inauguración de la segunda edición del festival, Del Risco explicó que la programación contempla 28 actividades y conversatorios distribuidos a lo largo de tres días, con la participación de escritores, intelectuales y figuras del ámbito cultural procedentes de América Latina, el Caribe, Estados Unidos y Europa.

“Fomentar la lectura en República Dominicana, que mucha falta hace. Estamos formando nuevos lectores, pero, además, es un encuentro importante entre la diversidad que existe en el mundo”, expresó.

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La gestora cultural señaló que el programa aborda la literatura desde múltiples perspectivas e incorpora discusiones sobre política, identidad, memoria y otros desafíos contemporáneos. “Los distintos temas que se van a debatir y reflexionar forman parte de este festival”, indicó.

Entre los invitados mencionó a los escritores Manuel Vilas, de España; Carlos Granés, de Colombia; Karina Sainz Borgo, de Venezuela; Claudia Piñeiro y Dolores Reyes, de Argentina; así como Andrés Neuman, Jorge Volpi y Jorge Comensal. También destacó la participación de Michael Shifter, de Estados Unidos.

Mar de Palabras se celebra hasta el domingo en la Ciudad Colonial de Santo Domingo y reúne a decenas de escritores, periodistas, artistas y pensadores en una agenda dedicada a la literatura y al intercambio de ideas.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más