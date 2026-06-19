La segunda edición del Festival Internacional de Literatura Mar de Palabras quedó inaugurada este viernes en la Ciudad Colonial de Santo Domingo con una agenda que incluye más de 25 conversatorios, talleres y encuentros dedicados a reflexionar sobre temas como la memoria, la democracia, la identidad, la migración, el periodismo cultural y los desafíos que plantea la inteligencia artificial.

Durante el acto inaugural, la presidenta de la Fundación René del Risco Bermúdez y directora general del festival, Minerva del Risco, destacó el papel de la literatura como espacio de encuentro y reflexión colectiva. Asimismo, recordó que esta edición está dedicada al escritor, crítico literario e intelectual dominicano José Rafael Lantigua, fallecido en agosto de 2025.

“Que hoy estemos aquí es la confirmación de que la literatura convoca, que las ideas transforman y que existe la necesidad de escenarios como este, en los que podamos pensar juntos y crear vínculos a través de la conversación, las ideas y las experiencias que compartimos”, expresó Del Risco.

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La apertura dio paso al conversatorio “Ficciones de un continente”, en el que los escritores Claudia Piñeiro, Jorge Volpi y Manuel García Cartagena analizaron cómo la narrativa contemporánea ha contribuido a reinterpretar América Latina y sus complejidades sociales, políticas y culturales.

Más tarde, el panel “Una mirada a América Latina” reunió a Carlos Granés, Ricardo Gil Lavedra, Óscar Martínez, Jorge Volpi y Claudia Neira Bermúdez para debatir sobre las transformaciones, tensiones y desafíos que atraviesa la región.

La jornada inaugural también incluyó la proyección de una selección de obras de la colección pictórica del Centro León y un audiovisual con imágenes del fotógrafo argentino Daniel Mordzinski, conocido por retratar a algunas de las figuras más importantes de la literatura iberoamericana.

Las actividades continúan este sábado con la participación de autores como David Toscana, José Mármol, Soledad Álvarez, Andrés Neuman, Berna González Harbour, Karina Sainz Borgo, Cristina Bendek y Jhak Valcourt, entre otros invitados nacionales e internacionales.

En total, más de 60 escritores, artistas, periodistas y pensadores procedentes de 14 países del Caribe, América Latina, España y Estados Unidos participan en esta edición del festival, que se extenderá hasta el domingo 21 de junio en el Hotel Kimpton Las Mercedes.

Conversaciones previas en universidades

Como parte de su programa académico, Mar de Palabras desarrolló durante esta semana una serie de encuentros en universidades dominicanas. En la Universidad APEC (UNAPEC) se celebró el diálogo “Letras vivas: el futuro de la escritura universitaria en tiempos de la IA”, con la participación de Jorge Comensal y Frank Báez.

También se realizó el conversatorio “Pensar la cultura en tiempos del ‘like’”, en el que los periodistas culturales Alfonso Quiñones, Xavi Ayén y Leandro Pérez debatieron sobre los retos que enfrenta el periodismo cultural en el entorno digital.

Mientras, en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), escritores e investigadores analizaron la relación entre memoria histórica y literatura en el panel “Cuando la historia vuelve”, así como los cruces culturales y lingüísticos de la literatura contemporánea en “Fronteras de la narrativa”.

Las actividades se extendieron además al Centro Cultural de España, donde Daniel Mordzinski presentó su libro Silvio Rodríguez, diario de un trovador, junto a una serie de diálogos centrados en el Caribe, la migración y la diáspora cubana en República Dominicana.

Mar de Palabras es organizado por la Fundación René del Risco Bermúdez con el objetivo de fortalecer el ecosistema del libro y la lectura en República Dominicana y consolidar a Santo Domingo como un referente del turismo cultural en el Caribe.

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