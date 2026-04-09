El historiador Roberto Cassá sostuvo que los llamados “gavilleros” deben entenderse como expresiones de resistencia campesina y no como simples delincuentes, al presentar su obra Los del monte.

Durante su intervención, explicó que el fenómeno responde a un conjunto de factores políticos, sociales y económicos, vinculados al contexto de debilidad estatal, el caudillismo y los cambios en la estructura agraria del país.

En ese sentido, indicó que el movimiento insurgente se desarrolló en el mundo rural, particularmente en la región Este, donde las transformaciones económicas y la expansión del capitalismo azucarero generaron tensiones que marcaron la dinámica de la época.

Cassá destacó que su investigación incorpora testimonios orales junto a fuentes documentales, lo que permite reconstruir el proceso desde la perspectiva de los propios actores rurales y ofrecer una visión distinta a la tradicional.

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El autor señaló que su propósito es contribuir a una comprensión más amplia de este episodio histórico, promoviendo nuevas interpretaciones sobre el papel de estos grupos dentro de la historia dominicana.

Halley Antigua Periodista apasionada por temas tecnológicos, salud y sociales; me gusta ponerle rostro a los datos. Disfrutar de la cultura y el turismo ecológico. Ver más