La legendaria cantante de folk estadounidense Joan Baez afirma que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca la ha llevado de nuevo al estudio, donde participa en el lanzamiento de una nueva canción de protesta.

Figura clave del activismo contra la guerra y en favor de la justicia social desde comienzos de los años sesenta, Baez hizo estas declaraciones a propósito de su colaboración con Jesse Welles, autor e intérprete del tema anti-Trump “No Kings”.

“Me encanta cantar con gente joven, y esta canción es perfecta para mi voz. Fue un verdadero placer”, explica la artista octogenaria a la AFP en París. El tema se publicó en los días posteriores a la salida del sencillo.

La canción “tiene un aire nuevo. Él lleva 33 años escribiendo este tipo de cosas y no hay nada anticuado en su sonido”, dice Baez sobre Welles, a quien valora por su originalidad.

“Lo que se necesita es un himno, algo que todo el mundo pueda cantar”, añade. Según Baez, ni siquiera es necesario saberse la letra completa: basta con entonar el estribillo “No Kings, no Kings, no Kings”. La última canción de protesta que había grabado fue “Whistle Down the Wind”, en 2018.

Por su parte, Welles escribe no solo sobre Trump, sino también sobre figuras polémicas como el fallecido magnate Jeffrey Epstein, y critica en sus canciones a instituciones como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

El cantante, de aspecto desaliñado y conocido por sus letras ingeniosas, recuerda a Bob Dylan, monumento del folk y premio Nobel de Literatura, aún activo a sus 84 años. Baez reconoce que existen “parecidos”, pero afirma estar “feliz de dejar a Dylan en el pedestal que merece”.

Su historia de amor con Dylan

Joan Báez y Bob Dylan en la marcha por los derechos civiles en Washington, EEUU, 1963, donde el Dr. Luther King Jr pronunció su famoso discurso l have a dream, Yo tengo un sueño.

La historia de amor entre Baez y Dylan fue llevada al cine en “Un completo desconocido” (2024), dirigida por James Mangold, con Timothée Chalamet en el papel principal.

Baez dice estar satisfecha con la interpretación de Monica Barbaro, quien la encarna en la película y con quien se ha reunido en varias ocasiones. “La película fue un evento enorme”, recuerda, y señala que ahora la gente la reconoce mucho más por la calle.

Preguntada por artistas actuales que han acercado su legado a nuevas generaciones, menciona a Taylor Swift y Lana del Rey. Swift la invitó a subir al escenario en California en 2015, mientras que Del Rey le dedicó la canción “Dance Till We Die” (2021).

Legado

Joan Baez. EFE/Javier Etxezarreta

Cuando no está preocupada por la democracia, ni dedicada a la pintura o al cuidado de los animales en su casa del sur de California, Baez se centra en la publicación de textos autobiográficos.

La artista cedió archivos personales y vídeos para el documental de 2023 “Joan Baez: I Am a Noise”, donde aborda su lucha contra la depresión, el abuso y sus recuerdos relacionados con el abuso infantil.

Tras varias publicaciones conmemorativas, su obra más reciente es un libro de poemas titulado “Cuando veas a mi madre, sácala a bailar”, basado en anotaciones escritas a lo largo de décadas.

Algunos de esos textos fueron redactados cuando Baez sufría un trastorno disociativo. “Ahora puedo escribir, pero hay algo especial en la forma en que fueron escritos desde esas voces interiores”, explica.

Asegura que, pese a haber luchado durante años contra “la oscuridad y la melancolía”, esta última década ha sido la más feliz de su vida. “¿No es una locura?”, comenta. “A los 85 años, ¿a quién le importa?”

Su última gira tuvo lugar en 2019 y ya no toca la guitarra. “Quiero dejar un legado real, ya sean los poemas, la música o el documental”, afirma, hablando sin rodeos sobre el final de su vida: “Me iré de la manera correcta”. (Adam PLOWRIGHT)