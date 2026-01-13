Fundación Espacios Culturales anuncia programa de actividades para 2026

La Fundación Espacios Culturales anunció la realización de diversas actividades culturales a lo largo del año 2026, iniciando con el lanzamiento de la iniciativa “Jueves de la Cultura”, que será inaugurada el próximo jueves 15 de enero, a partir de las 6:00 de la tarde, en su local ubicado en la avenida Bolívar número 353, edificio Elams, séptimo piso.

La entidad que dirige el poeta Mateo Morrison indicó que la actividad inaugural consistirá en una lectura de poesía a cargo de representantes de la más reciente promoción del Taller Literario César Vallejo, institución que celebra su 47 aniversario y que ha sido un referente en la formación literaria del país.

El anuncio ha generado un notable interés entre poetas, intelectuales y trabajadores de la cultura, quienes han manifestado su deseo de participar.

La Fundación Espacios Culturales, entidad sin fines de lucro fundada en 1997 y cuyo lema es “promover la cultura como parte del legado universal”, informó que “Jueves de la Cultura” será un espacio abierto al público, dirigido a todos los amantes de la literatura y las expresiones artísticas. Muchos de ellos también participan cada año en la Semana Internacional de la Poesía, uno de los eventos emblemáticos que promueve la institución.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Diplomado

Como parte de su programación para inicios de año, Fundación Espacios Culturales impartirá el primer diplomado en gestión cultural integral, desarrollo sostenible y prácticas comunitarias, el cual contará con la participación de especialistas nacionales e internacionales.

Según explicó el maestro Mateo Morrison, el objetivo del diplomado es formar profesionales capaces de articular la creatividad, la memoria colectiva y la sostenibilidad, con el fin de diseñar, ejecutar y evaluar proyectos culturales sostenibles que fortalezcan la identidad nacional.

El programa estará dirigido a 40 participantes, tendrá una duración de un mes y se impartirá en modalidad híbrida, combinando clases presenciales y virtuales. Las personas interesadas en obtener más información pueden comunicarse a través del correo msacalidadycultura@yahoo.es o al teléfono 809-688-1516.

Con estas iniciativas, la Fundación Espacios Culturales reafirma su compromiso con el impulso y la difusión de la cultura dominicana durante todo el año 2026.

Servicios de Acento.com.do Acento es el más ágil y moderno diario electrónico de la República Dominicana. Información actualizada las 24 horas. Entérate de las noticias y sucesos más importantes a nivel nacional e internacional, videos y fotos sobre los hechos y los protagonistas más relevantes en tiempo real. Ver más