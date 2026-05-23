Las paradojas en Enerio Rodríguez (IV): El problema de los conjuntos y los límites de la razón lógica

En este cuarto segmento, abordaremos con mayor detenimiento las denominadas «madres de las paradojas», espacio en el que Enerio Rodríguez despliega un amplio conocimiento sobre la relevancia de estas para el pensamiento filosófico y para la comprensión de los problemas lógicos contemporáneos. A lo largo de los tres apartados anteriores, hemos analizado y explicado la constitución de las paradojas, pero el problema central tiene un carácter profundamente enigmático, simbólico y hermenéutico. Estos tres elementos constituyen la médula esencial de toda paradoja. No obstante, la noción de explicación o comprensión propuesta por la hermenéutica mantiene una estrecha relación con lo simbólico y, a su vez, lo simbólico se halla vinculado a un lenguaje que proporciona una serie de construcciones lingüísticas aparentemente impecables, tal y como argumenta Rodríguez.

En este apartado, Enerio Rodríguez introduce la discusión sobre las paradojas semánticas, que son contradicciones lógicas que surgen del uso del lenguaje, específicamente del significado de palabras que se refieren a sí mismas, como «verdad», «falso», «denotar» o «definir». A diferencia de las paradojas matemáticas, no dependen de números, sino de la forma en que el lenguaje describe su propia estructura. También incorpora las paradojas de los conjuntos: las paradojas de la teoría de conjuntos son contradicciones lógicas que surgen al definir los conjuntos de forma demasiado amplia o intuitiva.

La paradoja de los conjuntos será precisamente el objeto principal de explicación de Rodríguez, quien desarrollará el teorema de Cantor como eje fundamental de su análisis. En este punto, Enerio afirmará con claridad: «Estas cosas son difíciles de seguir oralmente; por otro lado, son más fáciles de seguir cuando se está frente a una pizarra o un tablero». (Rodríguez, 2019). Conviene destacar que estas paradojas se comprenden mejor cuando se explican con detenimiento, claridad conceptual y fluidez discursiva, evitando expresiones toscas o atropelladas, tal y como sostiene el propio Enerio Rodríguez.

Las paradojas de los conjuntos suelen denominarse, como hemos señalado previamente, paradojas matemáticas. Sin embargo, es importante señalar que estas paradojas trascienden a diversos ámbitos del conocimiento y no se limitan a un único campo disciplinar, como se suele pensar. Aunque tienen una profunda raíz matemática y lógica, también se pueden interpretar desde una perspectiva filosófica, debido a las implicaciones epistemológicas, ontológicas y hermenéuticas que suscitan. En este sentido, considero más apropiado situarlas dentro del horizonte de reflexión filosófica, ya que cuestionan las propias estructuras del pensamiento racional y los límites de la representación conceptual.

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Según Enerio Rodríguez, fue Georg Cantor quien, en 1891, trasladó diversos conceptos matemáticos a la lógica. El teorema de Cantor sostenía que el número cardinal —es decir, la cardinalidad de un conjunto— se refiere al tamaño de dicho conjunto. En pocas palabras, un conjunto más grande que otro tiene necesariamente un número cardinal superior. En palabras retomadas por Rodríguez: «El conjunto potencia de un conjunto S (simbolización de un conjunto cualquiera) es un conjunto que podría ser C, P, S^(…) y tiene un número cardinal mayor que el que corresponde al conjunto».

A partir de esta formulación, se desprende que la cardinalidad del conjunto potencia de cualquier conjunto es superior a la del conjunto original. (Un conjunto es un número de elementos que poseen algunas semejanzas o que se agrupan en una clase o categoría). El conjunto potencia de un conjunto está formado por todos sus subconjuntos, incluido el propio conjunto como subconjunto impropio y el conjunto vacío, que es miembro de todos los conjuntos porque no tiene elementos. Así, el conjunto potencia está constituido por todos los subconjuntos posibles del conjunto original, por el propio conjunto y por el conjunto vacío. (Rodríguez, 2019).

Este planteamiento constituye el núcleo del teorema de Cantor. Sin embargo, a partir de dicho teorema se elaboró posteriormente la denominada paradoja de los conjuntos. Para comprenderla, imaginemos la existencia de un conjunto que contiene todos los conjuntos posibles; a este conjunto lo denominaremos «T», y representará el conjunto total. (El conjunto de todos los conjuntos lo nombraremos T). En consecuencia, el conjunto potencia de «T» debería tener un número cardinal superior, ya que estaría compuesto por todos los subconjuntos de «T», por «T» como subconjunto impropio y por el conjunto vacío.

Sin embargo, surge aquí la contradicción fundamental: el conjunto potencia de T también es, en sí mismo, un conjunto. Pero, si «T» representa el conjunto de todos los conjuntos, entonces el conjunto potencia de «T» tendría que estar contenido en «T». Esto conduce a una conclusión paradójica: el conjunto potencia de «T» posee simultáneamente un número cardinal superior e inferior al de «T». Es superior porque así lo establece el teorema de Cantor, e inferior porque «T» contiene todos los conjuntos posibles, incluido el suyo propio. (Rodríguez, 2019). Según Enerio Rodríguez, esta contradicción lógica constituye precisamente la paradoja de los conjuntos.

La explicación que Enerio Rodríguez ofrece sobre la paradoja de los conjuntos es muy importante desde el punto de vista filosófico, ya que pone de manifiesto las limitaciones internas de la razón lógica cuando intenta construir sistemas absolutos y totalizantes. El problema surge precisamente cuando el pensamiento pretende concebir un «conjunto de todos los conjuntos», es decir, una totalidad capaz de contener en sí misma todas las posibilidades lógicas. El teorema de Georg Cantor establece que el conjunto potencia de cualquier conjunto siempre tendrá una cardinalidad superior al conjunto original. Sin embargo, cuando este principio se aplica al conjunto total «T», surge una contradicción inevitable. Si el conjunto potencia de T es mayor que T, entonces T no puede ser el conjunto de todos los conjuntos; pero, si T contiene absolutamente todos los conjuntos, entonces también debe contener su propio conjunto potencia. La paradoja surge porque ambas afirmaciones son lógicamente válidas y, al mismo tiempo, incompatibles entre sí.

Desde una perspectiva analítica y filosófica, esta paradoja revela que el lenguaje lógico y matemático encuentra límites estructurales cuando intenta representar todo sin excepción. La contradicción no se encuentra únicamente en los números o los conjuntos, sino en la pretensión de totalidad absoluta del pensamiento racional moderno. En este sentido, la paradoja de los conjuntos trasciende el ámbito estrictamente matemático y se convierte en un problema epistemológico y hermenéutico, ya que muestra que existen conceptos cuya formulación genera inevitables tensiones internas en el lenguaje y la lógica. Por ello, la explicación de Rodríguez es significativa, ya que permite comprender que las paradojas no son simples errores del razonamiento, sino manifestaciones profundas de los límites del conocimiento humano y de las dificultades a las que se enfrenta la razón cuando intenta explicarse a sí misma desde un sistema cerrado y totalizador.

Conclusión

En definitiva, el estudio de las paradojas, basado en los planteamientos de Enerio Rodríguez, nos permite comprender que estas no son simples contradicciones superficiales del pensamiento, sino estructuras complejas que ponen de manifiesto los límites de la razón, el lenguaje y los sistemas lógicos. A lo largo del análisis, quedó patente que las paradojas tienen una profunda dimensión hermenéutica, simbólica y epistemológica, ya que cuestionan las formas tradicionales en que el ser humano organiza y comprende la realidad. Tanto las paradojas semánticas como las de los conjuntos muestran que el lenguaje puede generar tensiones internas cuando intenta referirse a sí mismo o abarcar la totalidad de lo existente, lo que produce contradicciones que desafían las nociones clásicas de verdad y coherencia racional.

Asimismo, la explicación del teorema de Georg Cantor y de la paradoja de los conjuntos permitió demostrar que incluso las estructuras matemáticas, consideradas durante mucho tiempo modelos absolutos de precisión, contienen límites conceptuales que plantean problemas filosóficos de gran profundidad. Desde esta perspectiva, las paradojas son fundamentales para el pensamiento filosófico contemporáneo, ya que obligan a reconsiderar críticamente las capacidades y restricciones del conocimiento humano. Así, la aportación de Enerio Rodríguez consiste en mostrar que las paradojas no deben entenderse únicamente como anomalías lógicas, sino como instrumentos intelectuales que permiten reflexionar sobre la complejidad del pensamiento, la fragilidad de los sistemas totalizantes y las múltiples posibilidades interpretativas que surgen dentro del lenguaje y la razón.

Referencias

Rodríguez, E. (2019, abril 21). Las paradojas. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=nNXqRqR0pyo&t=1260s

Nota luctuosa

La reciente pérdida de Enerio Rodríguez supone una gran pérdida para el pensamiento intelectual y filosófico dominicano. Su obra, caracterizada por su profundo análisis, su rigor conceptual y su constante preocupación por los problemas del lenguaje, la lógica y la condición humana, deja una huella imborrable en la tradición del ensayo contemporáneo. Más allá de su producción académica y literaria, Enerio Rodríguez encarnó la figura del pensador comprometido con la reflexión crítica y la búsqueda constante del conocimiento. Su legado permanecerá vivo en cada una de sus páginas, en sus ideas y en las múltiples generaciones que encontraron en su pensamiento una invitación permanente a cuestionar, interpretar y comprender con mayor profundidad la complejidad del mundo y de la existencia humana.

Pedro Cruz Pedro Alexander Cruz, nacido en 1987 en Santiago de los Caballeros. Es un destacado filósofo y escritor. Su trayectoria literaria incluye títulos como La utopía filosófica como faro de la justicia, El hombre y su profunda agonía por el saber y La maravillosa significancia inicial del libro de Lucas. Manual práctico de introducción a la lógica formal. (Epítome): Manual. La filosofía y la construcción del ser: Manuela de filosofía para niños. Política y Ciudadanía. : Intención de transformación. Estas obras reflejan su interés por temas filosóficos, teológicos y sociales, destacándose por su profundidad analítica. Además de su faceta como autor, Cruz es un apasionado de la enseñanza. Actualmente imparte las asignaturas de Filosofía y Pensamiento Social, así como Ciudadanía y Democracia Participativa, en el Colegio La Salle de Santiago. Su enfoque pedagógico busca formar ciudadanos críticos y conscientes de su rol en la sociedad. Su formación académica incluye estudios en Teología en el Seminario Bíblico de la Gracia y actualmente estudia Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con cursos realizados en la misma Universidad como: Proética. Tutor Virtual. Taller de verano de Filosofía. Neuroética entre otros. Esta sólida base académica le ha permitido combinar su interés por la filosofía con una comprensión profunda de la espiritualidad y la cultura. Actualmente, Cruz sigue residiendo en Santiago de los Caballeros, donde continúa su labor como docente y escritor, contribuyendo al desarrollo del pensamiento crítico en su comunidad. Ver más