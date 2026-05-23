Cultura inaugura Primer Festival Cultural de la Región Enriquillo

La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó este viernes el acto inaugural del Primer Festival Cultural de la Región Enriquillo, una iniciativa organizada por el Ministerio de Cultura para fortalecer la descentralización cultural y promover las expresiones artísticas, literarias y creativas del sur del país.

La actividad fue celebrada en el auditorio Antonio Méndez de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), recinto Barahona, y en ella la vicepresidenta estuvo acompañada por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo.

Asimismo, estuvieron presentes el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor de Moya; la gobernadora provincial, Oneida Féliz; el alcalde de Barahona, Míctor Emilio Fernández; gestores culturales, artistas y representantes de las provincias Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco.

El ministro Roberto Ángel Salcedo saluda a uno los artistas que exhiben sus obras en el festival.

La vicepresidenta Peña valoró la iniciativa como un espacio de integración y promoción de las expresiones culturales del sur del país, al tiempo que destacó el compromiso del Gobierno con el acceso de las comunidades a actividades culturales y artísticas.

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Por su parte, el ministro Roberto Ángel Salcedo afirmó que el festival forma parte de la estrategia de descentralización cultural impulsada por la actual gestión, orientada a llevar la programación artística y literaria a las distintas regiones del territorio nacional y fortalecer las identidades locales.

La jornada inaugural concluyó con una presentación artística del Ballet Folclórico Casandra Damirón y la participación de la cantante Adalgisa Pantaleón.

Durante el acto fue presentado un audiovisual sobre los atractivos y riquezas culturales de las provincias que integran la región Enriquillo. Asimismo, el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor de Moya, destacó la importancia de continuar promoviendo espacios de participación artística y comunitaria en las distintas regiones del país.

La primera edición del festival está dedicada a Casandra Damirón, en reconocimiento a su invaluable legado en la promoción de la música y las tradiciones populares dominicanas. Como parte del homenaje, participaron sus hijos, Checheo y Luisa Rivera, y se proyectó un documental sobre la vida y trayectoria de la artista, dirigido por Gustavo Díaz (Sombolo).

En el acto también intervinieron el alcalde de Barahona, Míctor Emilio Fernández, y la gobernadora provincial, Oneida Féliz, quienes destacaron la importancia del festival para el fortalecimiento cultural de la región.

El Festival Cultural de la Región Enriquillo ofrece una programación dirigida a toda la familia, que integra actividades literarias, artísticas y culturales, así como áreas infantiles, espacios de artesanía y librerías. Además, incluye presentaciones de la Editora Nacional y exhibiciones relacionadas con el cómic y las industrias creativas.

La jornada inaugural concluyó con una presentación artística del Ballet Folclórico Casandra Damirón y la participación de la cantante Adalgisa Pantaleón.

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