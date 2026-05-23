Cabrera en primavera: Ecoturismo, ganado y poesía

Cuando las ballenas jorobadas abandonan las cálidas aguas del Atlántico en la costa noreste de la República Dominicana, se van cantando. Con su melodía, estas majestuosas criaturas expresan su gratitud a Quisqueya, por brindarles el cobijo necesario para perpetuar su especie.

Es ese mismo canto el que aprovechan los Coralillos, las Cayenas, las Buganvilias, las Campanitas y las Orquídeas de Cabrera para inaugurar la primavera. Al escucharlo, sus moradores saben que ha llegado el momento perfecto para dar inicio a la primera de sus tres grandes fiestas: Cabrera en Primavera, la feria ecoturística y ganadera de la provincia María Trinidad Sánchez.

Los cabrereños y cabrereñas son gente de buen corazón. Son tan cálidos como el azul turquesa del mar que acaricia sus acantilados, gentiles como las olas que reposan en sus playas y fuertes como sus bosques. Su comunidad es una hermosa mezcla entre los que nacieron allí y aquellos que llegaron de cualquier rincón del mundo y se quedaron para siempre, descubriendo que les era imposible conciliar el sueño en otra tierra, con otra gente u otros mares.

En esta feria, que es una auténtica fiesta, la juventud desfila primorosa sobre caballos higüeyanos de paso fino, mientras los patrones exhiben con orgullo su mejor ganado. En el parque, en un hermoso y armonioso orden, las mujeres exponen sus artesanías, los chefs deleitan con sus mejores platos y el chivo… ¡ese chivo hay que probarlo obligatoriamente!

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Contó con la presencia y el apoyo de importantes personalidades, como el ministro de Cultura, Roberto Angel Salcedo, el diputado Roberto Cavoli, el alcalde Gabino Fernández y el artista Pavel Núñez.

Este año la Feria Ecoturística Cabrera en Primavera abrió sus puertas al Primer Festival de Libro, organizado por el reconocido historiador y escritor Juan Colón, el embajador Edward Gonzalez y la arquitecta

Ángelina Mata.

Participaron escritores de Cuba, Pablo Martínez; de Colombia, Guillermo Nieto y Gabriel Melo Bacareo; de Santo Domingo Francisca Hernández, Evelyn Ramos el escritor y editor Isael Pérez. También Teoniilda Madera y el laureado escritor Juan Colón y Edward Gonzalez. Pero lo más hermoso y trascendental de este encuentro no fue solo la unión de fronteras, sino el privilegio de ver nacer en su propia tierra a nuevas escritoras.

Francisca Hernández Médica, poeta y narradora Francisca Hernández es doctora en medicina, poeta y narradora. dra.franciscahernandez@hotmail.com Ver más