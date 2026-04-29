Si bien las paradojas son fundamentales para el fortalecimiento del pensamiento crítico, como señalamos en la primera parte, su alcance va aún más lejos, ya que contribuyen a la maduración del juicio y a la práctica constante del arte de razonar analíticamente. Ya se trate de un hecho moral, un fenómeno estético, una proposición científica o la formulación de una hipótesis, cada elemento extraído de estos ejercicios apunta a un mismo fin: estimular una inquietud intelectual que fortalezca la capacidad de pensar e interpretar la realidad con mayor rigor.

En este contexto, Enerio Rodríguez destaca una paradoja antiquísima que invita precisamente a reflexionar sobre la relación entre lenguaje y realidad. Para comprenderla, es pertinente recuperar la leyenda sobre la muerte de Homero. Según la tradición, el poeta consultó a un oráculo para conocer el origen de sus padres, ya que deseaba morir en su tierra natal o, al menos, en el lugar donde reposaran sus restos. El oráculo le indicó que se dirigiera a la isla de Íos, pero le advirtió en términos enigmáticos: «Cuídate de los hombres jóvenes». (Rodríguez, 2019)

Entonces, Homero emprendió su travesía. Al llegar a Íos, se encontró con unos pescadores que estaban trabajando en sus canoas y les preguntó qué estaban haciendo. Estos le respondieron con una frase aparentemente absurda: «Lo que hemos cogido lo dejamos y lo que no hemos cogido lo llevamos». Incapaz de descifrar el sentido de esta expresión, el poeta quedó sumido en la confusión. Según la leyenda, murió consumido por la pena ante lo incomprensible. (Rodríguez, 2019)

Este episodio se conoce como el enigma de los piojos y su aparente absurdo se disipa cuando se comprende la acción que realizaban los jóvenes. En realidad, no estaban pescando, sino despiojándose: los piojos que «habían cogido» los eliminaban y los dejaban atrás, mientras que los que «no habían cogido» permanecían aún en su cabello. La clave del enigma reside, por tanto, en un desplazamiento del sentido literal hacia una interpretación indirecta, en la que el lenguaje encubre la acción real mediante una formulación paradójica. No es casual que este mismo enigma reaparezca en diversas variantes a lo largo de la historia, lo que evidencia su persistencia como recurso intelectual y pedagógico en distintos contextos culturales.

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Esta paradoja pone de manifiesto hasta qué punto la comprensión de los enigmas se asumía como un ejercicio serio de pensamiento en las culturas del pasado. También nos recuerda a prácticas que aún perduran en entornos rurales, donde los refranes, los acertijos y los juegos de ingenio han servido como formas de ocio compartido en el ámbito familiar y comunitario.

Quienes creaban estos enigmas probablemente no tenían la intención explícita de fomentar el pensamiento crítico o la innovación en términos modernos, pero lo cierto es que tales ejercicios contribuían de manera indirecta al desarrollo de habilidades cognitivas fundamentales. La necesidad de interpretar, descifrar y otorgar sentido a lo aparentemente contradictorio fomentaba una actitud constante de aprendizaje y fortalecía la capacidad de establecer conexiones significativas.

En este sentido, la paradoja cumple una doble función: lúdica y formativa. Actúa como un puente entre el individuo y su búsqueda de sentido, impulsándolo a confrontar los límites de su comprensión, a cuestionar la evidencia inmediata y a adentrarse en niveles más profundos de interpretación de la realidad.

Esta tarea es tan exigente que la tradición filosófica recoge casos emblemáticos de pensadores que se enfrentaron a estos dilemas sin alcanzar una solución satisfactoria. Se dice, por ejemplo, que Filetas de Cos no logró resolver una de las paradojas más célebres de la Antigüedad: la llamada paradoja del mentiroso (Rodríguez, 2019).

Esta paradoja suele asociarse a Epiménides, quien formuló la conocida afirmación: «Todos los cretenses son mentirosos». La dificultad lógica es evidente: si quien la enuncia dice la verdad, entonces miente; pero, si miente, entonces dice la verdad. Así, nos encontramos ante una estructura autorreferencial que socava cualquier intento de establecer un valor de verdad estable.

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Esta misma idea aparece incluso en textos del cristianismo primitivo, como la Epístola a Tito, atribuida a Pablo de Tarso, donde se hace referencia a los cretenses como mentirosos, lo que sugiere que este tipo de formulaciones paradójicas circulaban ampliamente por el mundo mediterráneo antiguo, particularmente en las regiones de influencia griega.

La paradoja del mentiroso es, en esencia, un problema lógico y filosófico en el que una proposición —como «esta afirmación es falsa»— se contradice a sí misma, generando un ciclo infinito de indeterminación. Este tipo de construcciones pone de manifiesto los límites del lenguaje y de la lógica cuando se enfrentan a la autorreferencia.

Filósofos contemporáneos como Alfred Tarski han abordado este problema distinguiendo entre lenguaje objeto (aquello de lo que se habla) y metalenguaje (el lenguaje con el que hablamos sobre ese contenido), proponiendo así una vía para evitar la contradicción. No obstante, la paradoja ha seguido generando múltiples variantes a lo largo del tiempo, como la llamada «tarjeta de Jourdain» o el célebre caso de Pinocho afirmando «mi nariz crecerá», todas ellas destinadas a explorar, desde distintos ángulos, las tensiones entre verdad, lenguaje y realidad.

Cabe señalar que la importancia de estas paradojas no solo radica en su estructura lógica, sino también en su circulación histórica, ya que de pueblo en pueblo se convirtieron en objeto de análisis, repetición y reinterpretación. Su persistencia en la tradición evidencia hasta qué punto formaban parte de la vida intelectual del mundo antiguo. Un ejemplo significativo es Protágoras, cuya importancia puede medirse, en parte, por la frecuencia con la que se ha citado y discutido su pensamiento. Su célebre afirmación «el hombre es la medida de todas las cosas: de las que son, en tanto que son; y de las que no son, en tanto que no son» (Rodríguez, 2019) no solo marcó una época, sino que también influyó profundamente en la reflexión sobre la verdad y el conocimiento.

Aunque su tratado sobre la verdad no ha llegado hasta nosotros, su figura permanece como un referente histórico indiscutible. Conocemos su pensamiento, en gran medida, gracias a las referencias y discusiones presentes en los diálogos de Platón, donde precisamente se problematiza esa concepción relativista de la verdad que defendía Protágoras.

Por otra parte, la presencia de enigmas y juegos lógicos no se limita al mundo antiguo. Incluso en la literatura moderna encontramos huellas de esta tradición. Miguel de Cervantes, por ejemplo, incorpora acertijos y situaciones paradójicas en su obra Don Quijote de la Mancha, lo que sugiere un conocimiento directo o indirecto de estos problemas relacionados con la verdad y la mentira. En consecuencia, puede afirmarse que la paradoja no solo gozó de una enorme difusión, sino que también mantuvo su vigencia como recurso intelectual y literario a lo largo de los siglos.

Conclusión

Las paradojas analizadas por Enerio Rodríguez muestran que el pensamiento humano no solo avanza por certezas, sino también por tensiones, contradicciones y límites. Desde el enigma asociado a Homero hasta la célebre paradoja del mentiroso atribuida a Epiménides, se pone de manifiesto que el lenguaje puede ser tanto un instrumento de conocimiento como un espacio de ambigüedad. Estas formulaciones obligan a ir más allá de la interpretación literal y muestran que comprender la realidad también implica enfrentarse a lo incierto y a lo aparentemente incoherente.

Por tanto, la importancia de las paradojas para la filosofía radica en su capacidad de cuestionar la verdad y de poner de manifiesto los límites de nuestros sistemas lógicos. Lejos de ser simples curiosidades intelectuales, constituyen un motor del pensamiento que ha influido en diversas tradiciones, desde los sofistas, como Protágoras, hasta los desarrollos modernos, como los de Alfred Tarski. En ellas se encuentra una invitación permanente a cuestionar, interpretar y profundizar, que nos recuerda que el conocimiento no es un punto de llegada, sino un proceso abierto en constante revisión.

Referencias

Rodríguez, E. (2019, abril 21). Las paradojas. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=nNXqRqR0pyo&t=414s

Pedro Cruz Pedro Alexander Cruz, nacido en 1987 en Santiago de los Caballeros. Es un destacado filósofo y escritor. Su trayectoria literaria incluye títulos como La utopía filosófica como faro de la justicia, El hombre y su profunda agonía por el saber y La maravillosa significancia inicial del libro de Lucas. Manual práctico de introducción a la lógica formal. (Epítome): Manual. La filosofía y la construcción del ser: Manuela de filosofía para niños. Política y Ciudadanía. : Intención de transformación. Estas obras reflejan su interés por temas filosóficos, teológicos y sociales, destacándose por su profundidad analítica. Además de su faceta como autor, Cruz es un apasionado de la enseñanza. Actualmente imparte las asignaturas de Filosofía y Pensamiento Social, así como Ciudadanía y Democracia Participativa, en el Colegio La Salle de Santiago. Su enfoque pedagógico busca formar ciudadanos críticos y conscientes de su rol en la sociedad. Su formación académica incluye estudios en Teología en el Seminario Bíblico de la Gracia y actualmente estudia Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con cursos realizados en la misma Universidad como: Proética. Tutor Virtual. Taller de verano de Filosofía. Neuroética entre otros. Esta sólida base académica le ha permitido combinar su interés por la filosofía con una comprensión profunda de la espiritualidad y la cultura. Actualmente, Cruz sigue residiendo en Santiago de los Caballeros, donde continúa su labor como docente y escritor, contribuyendo al desarrollo del pensamiento crítico en su comunidad. Ver más