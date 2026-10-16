Las mujeres lideran las visitas a museos y el uso de bibliotecas

Las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) evidencian una mayor participación femenina en las visitas a los museos. En 2025, las mujeres representaron el 56.3 % de los visitantes, con 432,959 visitas, mientras que los hombres registraron 336,598.

En cuanto a las bibliotecas públicas, la cantidad de usuarios pasó de 16,238 en 2020 a 61,881 en 2025. Las mujeres mantuvieron la mayor participación, con 33,896 usuarias, frente a 27,985 hombres.

Sin embargo, el comportamiento de los usuarios de bibliotecas no fue uniforme. Después de alcanzar 74,367 usuarios en 2023, la cifra descendió a 59,592 en 2024 y experimentó una recuperación en 2025.

República Dominicana cuadruplica visitas a museos en cinco años y alcanza 3,000 libros registrados en 2025

República Dominicana registró un crecimiento significativo en varios indicadores culturales entre 2020 y 2025, con un aumento de las visitas a los museos, los libros registrados bajo el Número Internacional Normalizado del Libro (ISBN) y los estrenos de películas nacionales, de acuerdo con la infografía Estadísticas Culturales 2026, de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

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estand ProUsuario en la Feria del Libro 2026

Los datos muestran que las visitas a los museos pasaron de 179,465 en 2020 a 769,557 en 2025, luego de alcanzar su punto máximo en 2024, cuando se contabilizaron 1,012,483 visitantes.

El crecimiento estuvo acompañado de una mayor participación de los visitantes dominicanos, que representaron la mayoría de las visitas durante el período analizado. En 2025, los nacionales sumaron 552,639 visitantes, frente a 216,918 extranjeros.

Aumentan los libros registrados bajo ISBN

Otro de los indicadores destacados es el crecimiento del registro editorial. La cantidad de libros inscritos bajo ISBN pasó de 1,765 en 2020 a 3,000 en 2025, para un incremento acumulado de aproximadamente 70 % respecto a 2020.

Durante el período 2020-2025 se registraron 13,605 libros, según la infografía de estadísticas culturales.

La evolución de este indicador refleja una expansión de los registros editoriales en el país, aunque las cifras por sí solas no permiten determinar cuántos de esos títulos corresponden a primeras ediciones, reediciones o publicaciones de autores dominicanos.

Crecen las exportaciones e importaciones de productos culturales

En el comercio de productos culturales, los artículos de joyería y sus partes, elaborados con metales preciosos o chapados, encabezaron tanto las exportaciones como las importaciones reportadas para 2025.

En las exportaciones, este renglón alcanzó 476,791.70, seguido de las etiquetas de papel o cartón, con 25,544.60; la bisutería, con 12,011.90; los conjuntos deportivos y otras prendas de vestir, con 5,496.20; y los conjuntos deportivos de punto, con 5,580.20.

Por el lado de las importaciones, los artículos de joyería sumaron 406,290.30. Le siguieron los libros, folletos e impresos similares, con 55,013.80; las etiquetas de papel o cartón, con 50,076.10; las tintas de imprimir, escribir o dibujar, con 28,386.30; y otros impresos, incluidas estampas, grabados y fotografías, con 16,102.00.

La infografía no especifica en el apartado comercial la unidad monetaria correspondiente a estos valores.

El cine dominicano alcanza récord de estrenos, pero disminuyen las salas

La industria cinematográfica también mostró avances en la cantidad de películas dominicanas estrenadas. La cifra aumentó de nueve producciones en 2020 a 37 en 2025, el nivel más alto del período analizado.

No obstante, la cantidad de complejos de salas de cine descendió de 30 en 2020 a 25 en 2025, una reducción de aproximadamente 16.7 %.

Este comportamiento evidencia una evolución desigual dentro del sector: mientras aumentó el número de estrenos nacionales, disminuyó la cantidad de complejos de exhibición registrados.

Más de RD$ 107 mil millones en gastos culturales

En materia de gasto cultural, la infografía presenta para 2024 un gasto anual de los hogares en bienes y servicios culturales de 67,103.6 y un gasto anual de las empresas y el sector público de 40,524.9.

El total reportado asciende a 107,628.5, con un indicador adicional de 1.60 %.

En conjunto, las estadísticas culturales de la ONE muestran avances en la asistencia a museos, los registros editoriales y los estrenos cinematográficos nacionales, junto con cambios en el uso de las bibliotecas, el comercio de productos culturales y la infraestructura de exhibición de películas.

Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 registra ventas por RD$ 97.4 millones

La Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 cerró su vigesimonovena edición con un incremento en las ventas de libros y la asistencia de público, según informó el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo.

El ministro de cultura , Roberto Salcedo. Foto aportada por Comunicaciones Cultura

El funcionario indicó que, hasta el mediodía de este domingo, las ventas de libros habían alcanzado los RD$ 97.4 millones, en comparación con los RD$ 75 millones registrados durante la edición de 2025.

“Se están comprando libros en República Dominicana”, afirmó Salcedo al destacar el crecimiento de las ventas durante la feria, considerada uno de los principales eventos culturales del país.

El ministro explicó que la cifra ofrecida era preliminar, debido a que los pabellones continuaban abiertos al público al momento de la ceremonia de clausura, por lo que el monto podía aumentar hasta el cierre definitivo de las instalaciones.

Los resultados reportados reflejan un aumento de RD$ 22.4 millones respecto a las ventas de la edición anterior, equivalente a un crecimiento aproximado de un 29.9 %.

Salcedo también destacó el incremento en la asistencia de público, aunque no ofreció en las declaraciones citadas una cifra definitiva sobre la cantidad de visitantes que acudieron a esta edición.

Mery Ann Escolástico Periodista Ganadora de Historias de Reciclaje – Premio Mundo sin Residuos al Periodismo 2020-2021. Autora del libro de poemas “Desahogando mis deseos”. Periodista, Fotoperiodista, Corresponsal de Eventos, Abogada y Docente en UNAPEC. Ver más