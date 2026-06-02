La Romana acogió “La Fiesta de las Ideas”, congreso de pensamiento y diálogo para el desarrollo

Fue celebrado en La Romana el congreso “La Fiesta de las Ideas: Congreso de Pensamiento y Diálogo para el Desarrollo”, una iniciativa orientada al intercambio intelectual en torno a temas culturales, científicos, educativos y sociales.

Los organizadores explicaron que el congreso tuvo el propósito de promover el diálogo interdisciplinario y la reflexión sobre los desafíos contemporáneos.

La actividad se desarrolló en el Auditorio de la Alianza Juvenil de La Romana y contó con la participación de especialistas, académicos, gestores culturales, jóvenes del Club Juvenil UNESCO y representantes institucionales.

El evento surgió como una evolución de la Feria del Libro de La Romana, realizada en los años 2018 y 2019 bajo la coordinación de Juan Hernández Inirio, y contó con el acompañamiento de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO y el Ministerio de Cultura, con el objetivo de articular este espacio con las áreas programáticas de la UNESCO y fortalecer el pensamiento crítico y el debate público.

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La jornada inició con palabras de apertura a cargo de Gamal N. Michelén Stefan, viceministro de Patrimonio Cultural; Eduardo Kery Metivier, alcalde de La Romana; Larissa Veloz, embajadora y representante permanente de la Misión Dominicana ante la UNESCO; Anne Lemaistre, directora de la Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO; y Juan Hernández Inirio, secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO.

En el marco del congreso, dedicado al doctor José López Larache por sus valiosos aportes al pensamiento, la medicina y la cultura, se llevó a cabo un acto de reconocimiento en su honor. Asimismo, el Dr. López ofreció la conferencia magistral titulada “Medicina, literatura e Inteligencia Artificial”.

Se desarrollaron los paneles “Cultura, comunicación e Inteligencia Artificial”, con la participación de Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña; Víctor Guerrero, escritor y programador; y Néstor Fornés, escritor. La moderación estuvo a cargo de Jeanne Marie Giraldi, directora de la Aldea Cultural Santa Rosa de Lima.

De igual manera, fue realizado el panel “Libertad de expresión y medios alternativos”, integrado por Carlos de Pérez, diputado de La Romana, y Marino Berigüete, escritor y diplomático, bajo la moderación de Emilia Pereyra, escritora y periodista.

“La Fiesta de las Ideas” tuvo como propósito consolidarse como una plataforma de encuentro para el pensamiento y el debate intelectual, promoviendo la participación de diversos sectores en la construcción de propuestas y reflexiones vinculadas al desarrollo sostenible, la cultura y la innovación.

El evento estuvo dirigido a académicos, estudiantes, investigadores, gestores culturales y público interesado en los temas contemporáneos y el intercambio de ideas.

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