En una época marcada por la velocidad, la tecnología y la aplicación inmediata, existe el riesgo de relegar aquello que hace verdaderamente humana a una sociedad: su capacidad para sentir, crear, contemplar y comprender la belleza. El arte, la cultura y la estética no constituyen expresiones accesorias del desarrollo; representan su fundamento más profundo, porque modelan la sensibilidad, fortalecen la conciencia crítica y orientan la conducta ciudadana. Allí donde florece la experiencia estética, también nacen el respeto, la libertad, la solidaridad y el compromiso con el bien colectivo.

Desde la antigua Grecia, la belleza ha sido objeto de profundas reflexiones filosóficas. Platón sostenía que la contemplación de lo bello eleva el espíritu hacia la verdad y el bien. Aristóteles, por su parte, afirmaba que el arte posee una función liberadora, pues permite comprender las emociones humanas y fortalecer el juicio moral. Ambos coincidían en que la experiencia estética trasciende el placer visual: constituye un camino hacia la formación integral del ser humano.

Siglos más tarde, Immanuel Kant afirmó que el juicio estético es una expresión de libertad, porque invita a apreciar el mundo sin intereses utilitarios. Esa idea resulta especialmente vigente en una sociedad donde con frecuencia todo parece reducirse al consumo inmediato. Por ejemplo, la contemplación de una pintura, la lectura de un poema o la interpretación de una obra musical representan actos de resistencia frente a la superficialidad.

No es casual que el filósofo Friedrich Schiller escribiera que "el camino hacia la libertad conduce a través de la belleza". Con esta afirmación subrayó que una ciudadanía madura no surge únicamente de las leyes o de las instituciones, sino también de una educación capaz de armonizar la razón y la sensibilidad. Educar para apreciar el arte equivale, en buena medida, a educar para respetar la diversidad, valorar el patrimonio común y reconocer la dignidad de los demás.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Por consiguiente, la cultura, entendida como el conjunto de valores, tradiciones, conocimientos y manifestaciones creativas de un pueblo, fortalece el sentido de pertenencia. Una comunidad que protege sus expresiones culturales preserva su memoria colectiva y consolida su identidad. Como expresó el escritor y Premio Nobel de Literatura Octavio Paz, "la cultura es el conjunto de respuestas que un pueblo ha inventado para vivir". Cada generación tiene la responsabilidad de enriquecer ese legado y transmitirlo con responsabilidad.

Los grandes artistas han comprendido que la creación constituye una forma de interpretar la condición humana. Pablo Picasso afirmó que "el arte limpia del alma el polvo de la vida cotidiana". Más que una frase célebre, esta reflexión resume la capacidad transformadora de la creación artística: despertar preguntas, cuestionar certezas y ampliar horizontes. Del mismo modo, Vincent van Gogh escribió que el propósito del arte consiste en consolar a quienes enfrentan las dificultades de la existencia, recordándonos que toda expresión creativa posee una profunda dimensión humana.

La educación estética, por tanto, no debe limitarse a las escuelas de arte ni a los espacios culturales especializados. Forma parte de la educación ciudadana porque desarrolla la observación, la empatía, el pensamiento crítico y la creatividad. Una sociedad que aprende a valorar una obra artística también aprende a reconocer la riqueza de la diferencia, a dialogar con respeto y a resolver conflictos desde la comprensión antes que desde la confrontación.

En un contexto marcado por la polarización, la desinformación y la inmediatez, el arte recupera su papel como espacio de encuentro. Un mural puede narrar la historia de un barrio popular o sector; una canción puede fortalecer la memoria colectiva; una obra teatral puede denunciar injusticias con mayor eficacia que muchos discursos. La creación artística no sustituye la acción pública, pero sí contribuye a formar ciudadanos más conscientes y comprometidos con el bien común.

Por ello, invertir en cultura no constituye un gasto superfluo, sino una decisión estratégica para el desarrollo integral humano. Los países que promueven la educación artística, protegen su patrimonio y respaldan a sus creadores fortalecen, al mismo tiempo, los valores democráticos y la cohesión social. La ciudadanía también se construye desde los museos, las bibliotecas, los teatros, los centros educativos del sistema preuniversitario, los centros de formación técnico-profesional, las instituciones de educación superior y cada espacio donde la creatividad encuentra oportunidades para florecer.

En este propósito, corresponde a las instituciones educativas, en todos sus niveles, y a los organismos culturales formar integralmente a ciudadanos capaces de interpretar críticamente su realidad a través de la experiencia estética. La educación no puede reducirse a la transmisión de conocimientos técnicos; debe propiciar el desarrollo de la imaginación, la creatividad y el sentido ético. Como advirtió el filósofo John Dewey, "el arte es la forma más intensa de experiencia", porque integra pensamiento, emoción y acción en un mismo proceso de aprendizaje. Allí radica su enorme valor para la formación de una ciudadanía activa, participativa y comprometida con la transformación social.

La historia demuestra que las grandes civilizaciones han dejado su huella no solo por sus conquistas políticas o económicas, sino por la riqueza de sus manifestaciones culturales. Las pirámides de Egipto, el Partenón de Atenas, el coliseo de Roma, los mosaicos bizantinos, las catedrales góticas los frescos del Renacimiento, la Capilla Sixtina, los Guerreros de Terracota de Xi’an, Machu Picchu, las ciudades mayas de Mesoamérica, el muralismo mexicano, el legado artístico de las culturas tainas del Caribe, la Ciudad Colonial de Santo Domingo, La Habana Vieja, el Viejo San Juan de Puerto Rico, la Estatua de la Libertad de Nueva York y la arquitectura contemporánea constituyen testimonios de una humanidad que encontró en el arte una manera de dialogar con el tiempo. Como expresó el escultor Auguste Rodin, "el arte es la contemplación"; una contemplación que permite comprender nuestro pasado, interpretar el presente e imaginar un futuro donde la belleza y la cultura continúen siendo motores de la convivencia y del desarrollo humano.

La estética de lo humano nos recuerda que la belleza no reside únicamente en las obras de arte, sino también en la capacidad de convivir con respeto, ejercer la solidaridad y reconocer la dignidad de cada persona. Allí donde el arte inspira, la cultura une y la educación transforma, nace una ciudadanía más libre y responsable.

Quizá el mayor desafío del siglo XXI no sea únicamente formar profesionales competentes, sino seres humanos sensibles. Una nación no alcanza su verdadera grandeza por la altura de sus edificios, el tamaño de su economía o el avance de su tecnología, sino por la profundidad de su cultura y la calidad humana de sus ciudadanos. Mientras existan mujeres y hombres capaces de crear belleza, preservar su patrimonio y convertir la sensibilidad en compromiso ético, siempre habrá esperanza para construir una sociedad más justa, más libre y auténticamente humana.

Víctor Ángel Cuello Docente UASD Publicista, docente universitario y dirigente social. · Docente de la Escuela de Crítica e Historia del Arte de la Facultad de Artes, UASD. · Asistente técnico de la Vicerrectoría de Extensión, UASD. · Miembro activo de organizaciones de servicio social y comunitario. Ver más