Debió de ser a principios de este siglo cuando recibí la primera carta del poeta y ensayista Basilio Belliard. Me escribía preguntándome si yo tenía alguna relación con Manuel Ardavín, en cuya finca cafetalera de Moca —si mal no recuerdo— había trabajado su padre, y en la que yo pasé unas semanas inolvidables, al despuntar de la adolescencia. A partir de este primer contacto, quedé en visitar su residencia. Y así lo hice poco después.

El escritor vivía para aquel entonces en la avenida José Contreras, en un apartamento repleto de libros, sencillo y amplio, poblado de las palabras de su pequeño vástago: un príncipe enano que jugueteaba entre folios y carpetas, sin saber todavía que en ellas su padre elaboraba sus poemas y artículos, con el acierto que otorga la lectura sostenida de los grandes maestros.

Belliard los ha leído con esmero y los ha glosado en sus ya numerosos libros. Uno tiene la impresión —al escucharlo, al leerlo— de estar ante un solitario que destila vocablos meditados en extensas tardes crepusculares, bajo la sombra tutelar de José Mármol, Enriquillo Sánchez, Antonio Fernández Spencer o Franklin Mieses Burgos, autores en los que Belliard ha fundado parte de su poética y su pensamiento.

Su obra lírica ostenta el sello de la memoria, el erotismo y el silencio. La voluntad de intelectualización —ya presente en su primer poemario, Diario del autófago (1997)— adquiere un alto grado de depuración en Sueño escrito (2002), en el que la impronta de Juan Ramón Jiménez y Jorge Guillén me parece indudable. Se verifica en los poemas de Belliard una musicalidad recóndita y una economía expresiva que constituye un caso paradigmático en nuestra república letrada.

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De forma paralela a su poesía, Belliard ha cultivado el ensayo y la crítica literaria, que para él suponen el ejercicio de una pasión esencialmente creativa. En esto ha emulado el ejemplo de sus admirados Alfonso Reyes y Octavio Paz, y, con ello, ha prolongado la esforzada reflexión poética —y filosófica— que en nuestro país han llevado a cabo José Mármol y Plinio Chahín.

De la frecuentación de los escritos de Reyes, extrajo Belliard una idea luminosa, clave para entender su quehacer literario: el ensayo constituye un egregio centauro sobre el que cabalga la poesía. Esta, en palabras de Belliard, le inocula al primero “el dardo de la metáfora y el imán de lo intuitivo” (Soberanía de la pasión, p. 16). Creo que esta particular visión explica en buena medida la incursión de Belliard en la ficción por vía del microrrelato.

La escritura de Basilio Belliard formula, por vez primera, un estudio panorámico de la obra de este escritor dominicano, al reunir diversos trabajos críticos de reconocidos estudiosos y académicos. Estos trabajos han sido agrupados según un criterio genérico y ordenados respetando la cronología de su publicación o redacción originaria. Este diseño propone, por parte del editor, una suerte de jerarquía intelectual: la poesía como núcleo, seguida por el ensayo, y, finalmente, la ficción como una curiosa extensión imaginativa. La cuarta sección del volumen recoge textos en los que el recuerdo y la semblanza asumen un rol preeminente. Una última sección de entrevistas suma a la teoría y al análisis literario, algunos pormenores de la biografía de Belliard que, sin duda, facilitan la comprensión de su literatura.

En Poética de la palabra —un libro de 2004— Basilio Belliard incluía, junto a varios ensayos sobre poesía, tres entrevistas en las que se referían su ideas estéticas y algunos pormenores de su itinerario intelectual y biográfico. Esta temprana inclusión permite estimar que la entrevista constituye una variante de la especulación teórica, una parcela —no desdeñable— de la crítica. En definitiva: un género de la literatura en que la práctica dialógica entraña una peculiar forma de relatar el mundo, la realidad y sus circunstancias, sin desmedro de las vivencias del entrevistado.

Para Belliard, las palabras vertidas en las entrevistas provienen primordialmente de la cavilación: “la entrevista ha venido a ser un género literario que nos ha permitido conocer, de modo distinto y mágico, el pensamiento, la obra y las ideas de los escritores que leemos y admiramos” (El búho y la luna, p. 9). Sin embargo, conviene recordar que la entrevista es asimismo un artefacto verbal, como reconoce Belliard: se piensa mientras se conversa, se llega a conocer en el curso del diálogo. Por ello, la índole intelectual de la entrevista no desautoriza las injerencias del sentimiento, los meandros de la subjetividad o la pertinencia de la anécdota.

En el prefacio de Poética de la palabra, Belliard expone su concepción de la entrevista, al reseñar la organización de su libro: “Con las entrevistas que ellos me hicieron, consideré que bien podrían conformar un capítulo aparte, porque en ellas yo abordo y dialogo sobre los temas de carácter literario a los que les he dedicado todas mis energías intelectuales y creadoras, especialmente a la poesía y al ensayo, por ser éstos los géneros que he cultivado con más pasión, entrega y sistematicidad. Además de que consideré que en esas entrevistas está la sustancia teórica que he diseminado en mis ensayos literarios. A este capítulo yo le he llamado “La voz interior”, acaso porque en las respuestas a esas entrevistas está mi voz interior, más delimitada que en los ensayos de teoría literaria” (Poética de la palabra, p. 8).

De estas últimas palabras se deriva la idea de la entrevista como un dispositivo autobiográfico así como una variedad del ensayo literario, al menos en el caso que nos ocupa. Esto tal vez explique la inserción de entrevistas en libros posteriores, como El imperio de la intuición (2013) y Círculo abierto. Literatura y filosofía (2020).

A Basilio Belliard se le podría catalogar como un escritor epicúreo: la frase “Leo y escribo por placer” (Poética de la palabra, p. 9) define su tarea creativa al asociar la pasión y la disciplina, el sesgo mundano y la estricta soledad de la escritura. Los cuestionarios y las entrevistas recopiladas en La voz interior no persiguen otro objetivo que ilustrar esta asociación, perfilando la intimidad y el proyecto de un escritor que ha alcanzado la madurez literaria.

Carlos Ardavin Trabanco Escritor Carlos X. Ardavín Trabanco es profesor de literatura española en la Universidad de Trinity, San Antonio, Tejas. Es autor de La pasión meditabunda (2002), La torre de los panoramas (2009), Diccionario personal de literatura dominicana (2010) y Elogio de José Mármol (2026). Como editor ha publicado Valoración de Francisco Umbral (2003), Anatomía de un poeta. Aproximaciones críticas a José Mármol (2005), La isla letrada (2011), José Mármol. Archivos (2024) y Escritores dominicanos contestan el Cuestionario Proust (2026). Entre sus libros de creación cabe mencionar los poemarios Aprendiz de poeta (2001) y Breviario de la melancolía (2010), y la novela La memoria inefable (2013). Ver más