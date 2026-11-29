El Salón Cultural de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), dirigido por el docente y gremialista Sixto Gabín, celebró el encuentro "El autor y su editora", una actividad que reunió a los escritores César Sánchez Beras, Gustavo Olivo y Racso Morejón para compartir sus experiencias y reflexionar sobre sus trayectorias en el ámbito literario.

La actividad inició con las palabras de bienvenida de Sixto Gabín, en representación del Salón Cultural y del Festival de Narradores de San Francisco de Macorís. Posteriormente, Rafael J. Rodríguez, presidente de la Editora Río de Oro, presentó una reseña de cada uno de los participantes y destacó la importancia del acompañamiento editorial durante las distintas etapas del trabajo literario, desde la creación hasta la difusión de las obras.

Durante su intervención, el poeta y escritor César Sánchez Beras compartió parte de su trayectoria, marcada por reconocimientos nacionales e internacionales en poesía, literatura infantil y dramaturgia.

Entre sus distinciones figuran el Premio Nacional de Poesía Salomé Ureña, en 2004, por "Días de carne"; el Premio Anual de Literatura Infantil Aurora Tavárez Belliard, también en 2004; el Premio Anual de Teatro, en 2017, por "Dos piezas trágicas", y el Premio Biblioteca Nacional de Literatura Infantil, en 2026.

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Por su parte, el periodista y escritor Gustavo Olivo habló sobre sus publicaciones y el proceso creativo detrás de sus relatos. Olivo obtuvo en 2024 y 2026 el Premio Anual de Cuento José Ramón López, otorgado por el Ministerio de Cultura.

El cierre estuvo a cargo del escritor cubano Racso Morejón, quien recorrió su experiencia en el mundo de las letras y el camino que lo llevó a establecerse en República Dominicana.

Con este encuentro, el Salón Cultural de la ADP reafirma su interés en abrir espacios para docentes, escritores, gestores culturales y otros actores del ámbito creativo, con el propósito de contribuir a la promoción y difusión de la literatura y la cultura dominicanas.

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