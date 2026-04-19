Juan Bolívar Díaz Santana presentará el libro “Con las riendas tensas', memorias

El reconocido periodista y escritor dominicano Juan Bolívar Díaz Santana anunció la puesta en circulación de sus memorias tituladas “Con las riendas tensas”, en un acto que se celebrará el lunes 18 de mayo, a las 6:00 de la tarde, en la Biblioteca Pedro Mir de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).
La obra constituye un recorrido personal y profesional por la trayectoria de Díaz Santana, considerado una de las figuras más influyentes del periodismo dominicano, con décadas de ejercicio caracterizadas por la independencia y el rigor informativo.
El diseño de la portada del libro, que ya circula en la invitación oficial, incluye una máquina de escribir y un antiguo televisor, elementos simbólicos que evocan su extensa carrera en los medios de comunicación. En la parte inferior se destaca el subtítulo: “Memorias de Juan Bolívar Díaz Santana”.
La convocatoria ha sido ampliamente difundida y se prevé la asistencia de periodistas, académicos, escritores y representantes de los ámbitos cultural y político del país.
El acto será de acceso abierto para el público interesado, que podrá acudir directamente al lugar en la fecha y hora indicadas.
Sobre Juan Bolívar Díaz
Juan Bolívar Díaz Santana , nacido en Consuelo (San Pedro de Macorís) en el año 1944, es un prominente periodista, analista político, diplomático, profesor universitario y maestro de generaciones de periodistas dominicanos. Ha ejercido por más de cincuenta años, además de ser un destacado activista social.
Se desempeña actualmente como embajador de la República Dominicana ante los Estados Unidos Mexicanos (México), cargo que asumió recientemente tras finalizar su misión como embajador en el Reino de España.
Es ampliamente reconocido por haber dirigido durante 33 años (1987-2020) el programa informativo Uno+Uno en Teleantillas, donde se destacó por su enfoque crítico y analítico. Antes fue director de los periódicos El Son y El Nuevo Diario; de la revista Firme y del noticiario de Radio Cristal.
Fue presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (1988-1990). En 1993, fue uno de los fundadores del movimiento cívico Participación Ciudadana.
Educación: Se graduó en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García en México (1967).
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