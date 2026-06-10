El nombre de la República Dominicana resonará este otoño en los claustros de una de las ciudades más emblemáticas de la lengua española. El poeta, ensayista y filósofo José Mármol ha sido designado homenajeado del XXIX Encuentro de Poetas Iberoamericanos, que se celebrará en Salamanca del 4 al 7 de octubre de 2026, bajo el lema "Y entonces alguien habló".

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Salamanca y la ciudad en su condición de Ciudad de Cultura y Saberes, coincide con la celebración del V Centenario de la Escuela de Salamanca, lo que le otorga una dimensión histórica y simbólica singular. Junto a Mármol serán homenajeados el poeta mexicano Efraín Bartolomé y el español Miguel Elías.

Un poeta que hizo de la palabra su destino

José Antonio Mármol Peña nació en Santo Domingo en 1960 y creció en La Vega, donde cursó su educación secundaria. Desde temprano, la poesía y el pensamiento filosófico trazaron el rumbo de su vida intelectual.

Se licenció en Filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en 1984, graduado cum laude, con una tesis sobre el concepto de poder en Nietzsche. Posteriormente realizó un posgrado en Lingüística Aplicada en el INTEC, una Maestría en Filosofía en un Mundo Global en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) —con honores— y culminó en 2018 un Doctorado en Filosofía en esa misma universidad, también cum laude.

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Su primer libro, El ojo del arúspice (1984), lo instaló de inmediato como una voz renovadora dentro de la llamada Generación de los Ochenta de la poesía dominicana. Desde entonces, su obra ha crecido en profundidad y reconocimiento internacional, construyendo lo que él mismo denomina su "Poética del pensamiento": una escritura donde la filosofía y el lirismo se funden en una sola respiración.

Una obra que ya es patrimonio de la lengua

En 2026, la prestigiosa editorial madrileña Visor Libros —referente indiscutible de la poesía en español— publicó Donde todo triste ruido hace su habitación. Poesía (1984-2019), un volumen de casi 900 páginas que reúne más de tres décadas de producción lírica. Mármol se convirtió así en el primer poeta dominicano en ser publicado con un volumen compilatorio de esa envergadura por Visor, editorial que ha consagrado a los grandes nombres de la poesía hispanoamericana.

El poeta Fernando Valverde ha señalado que, desde su primer libro, Mármol "se convirtió en un referente para la poesía hispanoamericana, una voz que los nuevos poetas reconocen y siguen, un maestro literario que ha obtenido reconocimiento en todas las latitudes de la lengua".

Reconocimientos que hablan por sí solos

En 2013, Mármol recibió el Premio Nacional de Literatura de la República Dominicana, el máximo galardón de las letras dominicanas, auspiciado por la Fundación Corripio. Fue reconocido como la figura capital de la Generación del 80 y por sus aportes decisivos al ensayo y la reflexión filosófica sobre la poesía. Al momento de recibirlo, era el ganador más joven en la historia del premio.

En abril de 2025, el Senado de la República también le rindió homenaje por su extraordinaria carrera filosófica y literaria, destacando su labor de proyección de la cultura dominicana a nivel internacional.

La voz dominicana en Salamanca

Que José Mármol sea el homenajeado dominicano en el XXIX Encuentro de Poetas Iberoamericanos no es una casualidad: es el reconocimiento de una trayectoria sostenida durante más de cuatro décadas, en las que la poesía dominicana encontró en él a uno de sus más rigurosos y apasionados defensores.

"Escribir es lo mismo que respirar", ha dicho el propio Mármol. En octubre, Salamanca —ciudad que vio nacer la Escuela que marcó el pensamiento occidental— escuchará esa respiración.

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