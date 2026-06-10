"Bachata y cultura en la historia dominicana" de Alejandro Paulino Ramos y “Fuego en la memoria: cuentos del país que arde por dentro” de Dionisio Guzmán, serán puestos en circulación el próximo jueves 18 de junio en el salón de conferencia del Archivo General de la Nación, a las 5 de la tarde.

Las obras son un tributo histórico, cultural y literario a la esencia y raíces del barrio, como parte fundamental de la cotidianidad popular, que es lo mismo que al corazón y alma de la identidad dominicana.

El historiador y autor Alejandro Paulino Ramos presentara su más reciente proyecto bibliográfico titulado "Bachata y cultura en la historia dominicana", una investigación que trasciende más allá de lo que se conoce hasta ahora sobre la forma en que surgió y se transformó en género musical la bachata dominicana; un homenaje a las raíces de la cultura dominicana, vinculada en gran medida a la cotidianidad de la vida urbana de los sectores populares de los pueblos y ciudades de República Dominicana.

Con una estructura que descansa en siete capítulos y decenas de temas, “Bachata y cultura en la historia dominicana” es un timbre de alerta que obliga a retomar el estudio y profundizar en los aspectos que guardan relación con la historia y la cultura de las los pueblos hispanoparlantes de la región del Caribe, que quiérase o no, marcan el camino histórico de la bachata dominicana.

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Veinticinco relatos que recuerdan a la novela histórica, que se desarrollan desde los días de la revuelta de abril de 1965 y principalmente durante los “doce años de Balaguer” (1966-1078).

En cuanto a “Fuego en la memoria: cuentos del país que arde por dentro”, su autor Dionisio Guzmán nos vuelve a sorprender con una obra de cuentos, que ya sirve de referencia histórica a la cotidianidad popular en la vida de los barrios de Santo Domingo, en espacial en los populosos sectores de Villa Consuelo, Villa María y Los Mina. Veinticinco relatos que recuerdan a la novela histórica, que se desarrollan desde los días de la revuelta de abril de 1965 y principalmente durante los “doce años de Balaguer” (1966-1078); períodos que quedan plenamente reflejados a través de las vivencias de los personajes, jóvenes y gente pobre de los referidos ensanches.

“Fuego en la memoria” y “Bachata y Cultura” ya se encuentran en librerías de la ciudad de Santo Domingo, pero su puesta en circulación será el próximo jueves 18 de junio.

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