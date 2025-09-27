La XXVII Feria Internacional del Libro 2025 inicia oficialmente este sábado 27, luego de ser suspendida por las lluvias producto de los fenómenos atmosféricos que impactan el territorio nacional, anunciaron sus autoridades.

Joan Ferrer y Aquiles Amadeo Julián, director de las ferias del libro y la dirección general del libro y la lectura, del Ministerio de Cultura, indicaron a los medios de comunicación que el evento abre oficialmente sus puertas al público desde hoy.

No obstante, la lluvia en las primeras horas de la mañana, ha vuelto a sentirse la lluvia, que cae a esta hora (9:30, aun cuando sin mucha intensidad).

El Instituto Dominicano de Meteorología, en su pronóstico oficial, establece: lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, debido a la influencia de una onda tropical activa con alto contenido de humedad.

Indomet indica que en la mañana habrá aguaceros dispersos y tormentas en la costa Caribe; al mediodía y en la tarde, se intensificará la actividad lluviosa, con aguaceros más frecuentes, tormentas eléctricas y ráfagas sobre varias provincias del país.

El programa completo puede consultarse en el portal del Ministerio de Cultura: Programa FILSD 2025.

Los libreros se han instalado y están ya a la espera del público en la mayor parte de los módulos, de acuerdo con un recorrido de este periodista hoy.

Las actividades programadas para hoy tienen a sus organizadores en los espacios indicados.

Habrá que rogar a los altares (o a quien usted considere) para que la lluvia cese o baje su intensidad para que la fiesta de la cultura que representa, la de mayor trascendencia en el país, tenga lugar.

