Humanidades UASD organiza conferencia 'La poesía en la música cubana' impartida por el cantautor Raúl Torres

La Facultad de Humanidades (FH) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a través de su Escuela de Letras, celebró la conferencia magistral "La poesía en la música cubana", dictada por el reconocido cantautor y trovador cubano Raúl Torres.

El acto fue encabezado por la Dra. Ybet Guzmán, directora de la Escuela de Letras, y contó con la presencia de destacadas personalidades culturales, entre ellas la poeta y periodista Marivell Contreras, presidenta de Acroarte, y Xiomara Domínguez, coordinadora internacional del Movimiento Cultural Sur.

Durante su disertación en el Paraninfo de la Facultad de Humanidades, ilustrada con interpretaciones en guitarra, Raúl Torres realizó un recorrido histórico y analítico sobre los orígenes y evolución de la lírica en la canción cubana, desde la trova tradicional hasta los movimientos contemporáneos.

Torres reflexionó sobre el nacimiento de la metáfora y la poesía en la historia humana y destacó la figura de Sindo Garay, exponente fundamental de la vieja trova cubana.

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Raúl Torres Rondón, Marivell Contreras e Ibeth Guzmán.

“A pesar de ser analfabeto y de origen humilde, Garay legó más de 200 éxitos caracterizados por una profunda filosofía bohemia y poética, ejemplificada en composiciones emblemáticas”, puntualizó el cantautor.

Torres resaltó la conexión entre la canción trovadoresca y referentes de la poesía hispanoamericana y caribeña, haciendo mención a figuras tutelares de la lírica como “El Movimiento del Feeling” caracterizado por un lenguaje poético íntimo, metáforas cotidianas y una compleja armonización influenciada por el jazz y el blues. Destacó a César Portillo de la Luz y José Antonio Méndez como los máximos pilares de esta corriente.

El expositor resaltó cómo melodías del pasado lograban consolidarse de forma masiva en fiestas, vitrolas y equipos primarios de reproducción, convirtiéndose en verdaderos éxitos inolvidables.

El análisis de Torres estableció una analogía entre la música de antaño y los géneros urbanos contemporáneos, como el reguetón. En este sentido, se cuestionó la dirección que toman ciertos mensajes líricos actuales.

El trovador cubano enfatizó que la poesía y la música surgieron originalmente como herramientas del ser humano para embellecer la vida, por lo que es necesario despertar la conciencia colectiva hacia un arte que aporte amor y valor positivo.

Sobre el conferencista

Raúl Torres Rondón es un destacado trovador y compositor nacido en Bayamo y criado en Matanzas, Cuba. Considerado una figura clave de la más reciente generación de la trova cubana, se dio a conocer internacionalmente en 1989 junto a Pablo Milanés. Es autor de más de mil canciones que abarcan desde la lírica amorosa (como "Candil de nieve") hasta la crónica histórica y social (como "Cabalgando con Fidel" y "El regreso del amigo"), acumulando más de 12,000 copias vendidas y consolidándose como uno de los artistas más sólidos de la música cubana contemporánea.

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