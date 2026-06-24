El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, anunció la nueva Línea de Apoyo a Estrenos Nacionales en Espacios Alternativos de FONPROCINE, iniciativa que busca ampliar la circulación del cine dominicano fuera de las salas comerciales tradicionales.

Lo anunció en la XLIX Reunión Ordinaria de la CAACI y la XXIX Reunión Extraordinaria del Consejo Intergubernamental del Programa IBERMEDIA que acoge el país.

El programa contempla el financiamiento de hasta cuatro proyectos anuales, con un monto de RD$200,000 por iniciativa, destinados a promover la exhibición de largometrajes dominicanos en centros culturales, educativos y comunitarios fuera de los circuitos comerciales.

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Dominicanos, anfitriones del audiovisual

La República Dominicana dio inicio oficial a dos de los principales espacios de coordinación del cine y el audiovisual en la región: la XLIX Reunión Ordinaria de la Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica (CAACI) y la XXIX reunión extraordinaria del Consejo Intergubernamental del Programa IBERMEDIA.

El encuentro, celebrado en Juan Dolio, reúne a representantes de 22 países con el objetivo de fortalecer la cooperación, intercambiar experiencias regulatorias y definir líneas de acción conjuntas para el sector.

La apertura estuvo encabezada por el ministro de Cultura, la directora general de la Dirección General de Cine (DGCINE), Marianna Vargas Gurilieva; el presidente del Instituto do Cinema e do Audiovisual de Portugal, Luís Chaby Vaz, en su calidad de secretario ejecutivo de la CAACI; y Marcio Migliorisi, en representación de la presidencia interina del Consejo Intergubernamental de IBERMEDIA, actualmente a cargo de Uruguay.

Durante tres días, las delegaciones abordarán temas vinculados al fortalecimiento institucional, la formación de profesionales, el financiamiento de proyectos y la consolidación de redes de distribución y coproducción en Iberoamérica.

El cine dominicano y la apuesta por la circulación cultural

En su intervención, Marianna Vargas destacó la importancia de que el país sea sede del encuentro y subrayó el papel creciente de la República Dominicana dentro de los organismos regionales del sector audiovisual. También recordó que el país integra el Consejo Consultivo de la CAACI y preside actualmente la Comisión de Formación.

Por su parte, el representante de la CAACI, Luís Chaby Vaz, resaltó la relevancia de estos espacios para sostener políticas comunes entre los países miembros y fortalecer el ecosistema audiovisual iberoamericano.

Según explicó el ministro, la medida busca garantizar que las obras cinematográficas nacionales no se limiten a su etapa de producción, sino que logren mayor alcance entre distintos públicos.

La propuesta se articula con la Red de Espacios Audiovisuales de la República Dominicana (RESCAD) y pretende impulsar modelos alternativos de distribución y formación de audiencias en el país.

La CAACI y el Programa IBERMEDIA constituyen dos de los principales instrumentos de cooperación audiovisual en Iberoamérica, orientados a financiar proyectos cinematográficos y fortalecer políticas públicas del sector.

En los últimos años, la región ha impulsado estrategias para diversificar la exhibición y mejorar el acceso del público a producciones locales, en un contexto dominado por plataformas digitales y la concentración de la distribución comercial

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