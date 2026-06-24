El Ministerio de Cultura anunció hoy la designación del poeta y ensayista José Mármol como autor homenajeado de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2026 (FILSD 2026), que se celebrará del 24 de septiembre al 4 de octubre en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

La elección fue adoptada de manera unánime por la Comisión de Selección del Autor Homenajeado, organismo creado este año mediante resolución ministerial con el propósito de fortalecer la transparencia, objetividad e institucionalidad del proceso mediante el cual se distingue, en cada edición, a la figura literaria homenajeada en el principal evento cultural y literario del país.

La comisión está presidida por el viceministro de Identidad Cultural y Ciudadanía, Pastor de Moya, e integrada además por el presidente de la Asociación de Escritores Dominicanos, Avelino Stanley; el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Miguel Reyes; el presidente de la Academia Dominicana de la Lengua, Bruno Rosario Candelier, e Isaac García, en representación de la Asociación Dominicana de Universidades.

Una vez adoptada la decisión, el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, comunicó personalmente la noticia al escritor mediante una llamada telefónica realizada en presencia de los integrantes de la comisión.

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Con una trayectoria intelectual de más de cuatro décadas, Mármol es considerado una de las figuras más influyentes de la literatura dominicana contemporánea. Su obra se distingue por el diálogo constante entre la reflexión filosófica y la creación poética, una propuesta estética que lo consolidó como uno de los principales teóricos y exponentes de la denominada generación de los 80.

Nacido en Santo Domingo el 30 de abril de 1960, cursó estudios de Filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), realizó estudios de posgrado en Lingüística Aplicada en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y obtuvo el grado de doctor en Filosofía por la Universidad del País Vasco.

Su producción literaria incluye títulos como “El ojo del arúspice”, “Encuentro con las mismas otredades”, “La invención del día”, “Lengua de paraíso”, “Deus ex machina” y “Lenguaje del mar”, obra con la que alcanzó una amplia proyección internacional. En el ámbito ensayístico destacan textos como “Ética del poeta” y “La poética del pensar y generación de los 80”, considerados referencias para el estudio de la crítica literaria caribeña.

La calidad de su obra ha sido reconocida con importantes galardones nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Nacional de Poesía, el Premio Pedro Henríquez Ureña de Ensayo, el Premio Nacional de Literatura y el XII Premio Casa de América de Poesía Americana, otorgado en España.

Desde mayo de 2022 forma parte de la Academia Dominicana de la Lengua como miembro de número, donde ocupa el sillón N.

La FILSD 2026 rendirá homenaje a Mármol en reconocimiento a sus extraordinarios aportes a la literatura, el pensamiento crítico y la cultura dominicana, en el marco de una edición que reunirá a escritores, editores, académicos y lectores en el principal encuentro literario del país.

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