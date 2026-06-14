Funglode en Florida fortalece su presencia y anuncia amplio calendario de actividades culturales y académicas

La Global Foundation for Democracy and Development (GFDD-Florida), entidad asociada a Funglode, fundación presidida por el expresidente dominicano Leonel Fernández, dio a conocer su programa de actividades para los próximos meses, reafirmando su papel como espacio de promoción cultural, académica y de intercambio entre República Dominicana y el estado de Florida.

Durante un encuentro con representantes de la prensa e invitados especiales celebrado en su sede de Coral Gables, el director ejecutivo de GFDD-Florida, José Záiter, destacó que la institución mantiene una amplia oferta de iniciativas dirigidas a la diáspora dominicana e hispana, gracias al respaldo de voluntarios de distintas nacionalidades y sin vinculación con actividades político-partidarias.

Presentan la edición 107 de la revista Global

Como parte de las actividades anunciadas, Záiter presentó la edición número 107 de la revista Global, publicación bimestral de Funglode especializada en temas de cultura, ciencias sociales, literatura, filosofía, economía, comunicación, medio ambiente y política.

Explicó que la revista comenzará a distribuirse de manera sistemática en Florida, una iniciativa que ha sido valorada positivamente por miembros de la comunidad intelectual dominicana en Estados Unidos, quienes consideran que representa un importante aporte al desarrollo cultural, educativo y literario de la diáspora.

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Muestra de Cine Dominicano celebrará su noveno aniversario

Durante la actividad, Omar de la Cruz, director ejecutivo del Festival de Cine Global Dominicano, realizó un recorrido por la historia de la institución y abordó la importancia de la Ley de Cine para el crecimiento de la industria cinematográfica nacional.

Asimismo, junto a Soulangel Santana, subdirectora ejecutiva de GFDD-Florida, anunció que la película dominicana De tal Palo, Tal Estilla será exhibida el próximo 17 de septiembre en el emblemático Tower Theater, ubicado en la Calle 8 de Miami.

La proyección formará parte de las actividades conmemorativas del noveno aniversario del GFDD-Florida Dominican Film Showcase, evento que se celebra anualmente con el propósito de promover el cine dominicano en Estados Unidos.

Anuncian la primera Gala del Legado Dominicano

Por su parte, Jennifer García, asesora de Planificación Estratégica de Funglode y GFDD-Florida, informó sobre los preparativos de la primera edición de la “Gala del Legado Dominicano”, programada para el 19 de septiembre en el histórico Biltmore Hotel.

La actividad reconocerá a tres personalidades de origen dominicano que hayan realizado aportes significativos a la promoción de la identidad y la cultura dominicanas en el exterior. El evento se desarrollará por invitación y contará con la colaboración de Neil Greene, fundador y director ejecutivo de Jaboy Productions.

Conferencia sobre el impacto dominicano en las Grandes Ligas

Dentro de la agenda de actividades también fue anunciada una conferencia para el mes de noviembre dedicada al tema “El dominicano en las Grandes Ligas del Béisbol”, iniciativa que buscará destacar la influencia y contribución de los peloteros dominicanos en el béisbol profesional de Estados Unidos.

Con este programa de eventos, Funglode y GFDD-Florida reafirman su compromiso con la difusión de la cultura, el pensamiento y los valores dominicanos, fortaleciendo los lazos entre la comunidad dominicana en el exterior y su país de origen.