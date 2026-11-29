El Archivo General de la Nación (AGN) ha trabajado durante seis meses en la organización de su XIII Feria del Libro de Historia Dominicana, que se inaugura este lunes 30 de noviembre, a las 10:00 de la mañana, con un amplio programa de conferencias, tertulias, presentaciones de libros e investigaciones, exposiciones y ventas de publicaciones sobre temas históricos, articulado en torno al tema Historias del Caribe.

El equipo coordinador del evento destaca que la feria persigue enfatizar que la República Dominicana no constituye una realidad histórica aislada, sino que forma parte de una región que ha compartido conflictos, intercambios, tragedias, luchas, creaciones culturales y aspiraciones de libertad.

Roberto Cassá, director del AGN, considera que la elección del Caribe como tema central tiene una importancia histórica, cultural, académica y hasta geopolítica que merece una reflexión especial.

La feria se celebrará del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2026, en la sede del Archivo General de la Nación, ubicada en la zona universitaria, y estará dedicada al historiador puertorriqueño Pedro L. San Miguel. Acento figura entre las entidades privadas colaboradoras del evento.

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La importancia de este enfoque radica en reconocer que el Caribe constituye una comunidad histórica, aunque no una colectividad cultural uniforme. Acento es uno de los auspiciadores.

La apertura y el programa académico

La apertura informal está prevista para este lunes 30 de noviembre, a las 9:00 de la mañana, en el vestíbulo central del AGN. La programación académica comenzará a las 7:00 de la noche con la conferencia inaugural del historiador puertorriqueño Pedro L. San Miguel, titulada Entre viejos y nuevos libros.

Entre las actividades del primer día destaca, a la 1:00 de la tarde, la proyección del documental Henry Molina a la sombra de la democracia, dirigido por Guillermo Molina Mueses, además de otras propuestas incluidas en el programa.

El martes 1 de diciembre, a las 11:00 de la mañana, Pridah Suero abordará la contratación de mano de obra haitiana y cocola para la industria azucarera dominicana durante el período 1870-1971, un tema que permite examinar la participación de trabajadores procedentes de otras islas antillanas en el desarrollo de la economía dominicana.

Ese mismo día, a las 2:00 de la tarde, el historiador Raymundo González presentará Conuqueros y monteros: campesinos tempranos en el Caribe, una aproximación a las formas de organización y subsistencia de las primeras sociedades campesinas de la región.

A las 3:00 de la tarde se desarrollará el panel Mirada al Caribe desde Puerto Rico, con la participación de Aurora Muriente Pastrana. A las 5:00 de la tarde, Mu-Kien Adriana Sang Ben y Wilson Enrique Genao examinarán la migración china y árabe en el Caribe, sus aportes y su influencia en la conformación de las sociedades de la región.

El miércoles 2 de diciembre, a las 10:00 de la mañana, Luis Molina y Marivell Contreras presentarán Luis Terror Díaz y yo: una historia musical del Caribe, actividad que permitirá acercarse a los intercambios y las raíces culturales que han contribuido a configurar la identidad musical regional.

A las 6:30 de la tarde, María Amelia Finke Brugal expondrá sobre las conexiones e intercambios entre Puerto Plata y Saint Thomas durante el período 1865-1900, una investigación que destaca las relaciones comerciales y humanas entre territorios caribeños.

A las 7:00 de la noche se pondrá en circulación el libro Pensar la historia desde sus escombros, del historiador homenajeado Pedro L. San Miguel, cuya obra constituye uno de los referentes intelectuales de esta edición de la feria.

El jueves 3 de diciembre, a la 1:00 de la tarde, el antropólogo Carlos Andújar ofrecerá la conferencia Una mirada sobre historia y cultura del Caribe, dedicada a examinar los componentes históricos y las expresiones culturales que identifican a los pueblos de la región.

A las 3:00 de la tarde, Bienvenida Polanco-Díaz abordará la literatura dramática y la transculturación en el Caribe hispano, mientras que a las 7:00 de la noche Carolina Caba presentará una investigación sobre los clubes sociales de élite de República Dominicana y Puerto Rico entre 1900 y 1930, un acercamiento a las relaciones sociales y culturales entre ambas sociedades.

El viernes 4 de diciembre, a las 11:00 de la mañana, Óscar Zazo Martín desarrollará una comparación entre los movimientos guerrilleros 14 de Junio, de República Dominicana, y 26 de Julio, de Cuba, estableciendo conexiones entre las experiencias revolucionarias de ambos países.

El programa académico concluirá, entre las actividades aquí destacadas, con la intervención de Mauricia Domínguez, prevista para las 6:00 de la tarde, quien analizará comparativamente las infraestructuras públicas durante las ocupaciones estadounidenses de Haití y República Dominicana, entre 1915 y 1934.

El programa completo puede consultarse en este enlace:

Programa de actividades de la XIII Feria del Libro de Historia Dominicana.

Historias unen al Caribe

Los temas que unen a la región desde el punto de vista histórico incluyen la herencia indígena. Antes de la llegada de los europeos existían redes de comunicación, desplazamiento e intercambio entre las poblaciones indígenas de las Antillas. La historia caribeña, por tanto, no comienza con Cristóbal Colón.

Otro elemento fundamental es la colonización y la esclavitud. La expansión europea creó un sistema de dominación territorial y económica que transformó radicalmente las sociedades indígenas y africanas. Las plantaciones azucareras establecieron relaciones entre territorios que pertenecían a diferentes imperios.

También sobresale la Revolución haitiana. La independencia de Haití, en 1804, constituye un acontecimiento de alcance universal que modificó el orden colonial y esclavista y tuvo repercusiones en Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico y el resto del continente.

Otras historias caribeñas están relacionadas con las migraciones y los intercambios humanos. Los cocolos, haitianos, puertorriqueños, cubanos y otros grupos contribuyeron a la formación de las sociedades caribeñas. La música, el trabajo, la religión y la gastronomía muestran esas conexiones.

La música y las manifestaciones culturales constituyen igualmente un vínculo fundamental. El merengue, el son, la salsa, el reggae, el calipso y otras expresiones musicales son testimonios de una historia de intercambios, influencias y transformaciones.

A ello se suman las luchas políticas y las reivindicaciones de soberanía. Las intervenciones extranjeras, las revoluciones, las dictaduras, los movimientos independentistas y las reivindicaciones sociales forman parte de una historia que trasciende las fronteras nacionales.

Una de sus principales diferencias está en las lenguas, pues en la región conviven el español, el francés, el inglés, el neerlandés y diversas lenguas criollas. También existen diferencias religiosas, políticas y sociales; sin embargo, los distintos enfoques coinciden en que esa diversidad forma parte de su riqueza.

La dedicatoria a Pedro L. San Miguel

El historiador puertorriqueño Pedro de San Miguel es el homenajeado de la XIII Feria del Libro de Historia 2026 del AGN

¿Quién es Pedro L. San Miguel y por cuáles razones es objeto de este homenaje?

Se trata de un historiador puertorriqueño que ha dedicado buena parte de su carrera a estudiar la historia dominicana, la sociedad rural, la identidad de La Española y la historiografía caribeña. Fue profesor de la Universidad de Puerto Rico y es autor de investigaciones sobre las relaciones entre historia, cultura y poder.

Entre sus libros más relevantes para esta feria figuran Los campesinos del Cibao: Economía de mercado y transformación agraria en la República Dominicana, 1880-1960; La isla imaginada: Historia, identidad y utopía en La Española; Los desvaríos de Ti Noel: Ensayos sobre la producción del saber en el Caribe; Crónicas de un embrujo: Ensayos sobre historia y cultura del Caribe hispano y Pensar la historia desde sus escombros: Ensayos sobre historiografía y pensamiento histórico, que figura en el programa para su puesta en circulación el miércoles 2 de diciembre.

La dedicatoria tiene un significado adicional: reconoce a un investigador extranjero que ha contribuido a estudiar la historia dominicana desde una perspectiva regional, precisamente el enfoque que propone la feria.

Otras actividades

La programación incluye una exposición de mapas de la región del Caribe y una muestra titulada Pedro L. San Miguel: historia, Caribe y memoria.

También serán presentadas las Obras completas de Flérida de Nolasco y la edición facsimilar de También el presente es nuestro, de Pedro Mir.

Otros puntos de interés son la conferencia sobre el Caribe francófono anunciada por Delia Blanco en la convocatoria institucional y el encuentro de autores En el borde de las islas: literatura e historia en el Caribe actual.

La XIII Feria del Libro de Historia Dominicana coloca en el centro del debate la necesidad de comprender la historia dominicana dentro de los procesos políticos, económicos, migratorios y culturales que han dado forma a la región caribeña. Juan Bosch, Frank Moya Pons y Pedro L. San Miguel ofrecen perspectivas fundamentales para entender esa memoria compartida.

José Rafael Sosa Periodista Escritor, periodista y animador cultural. Nació en Puerto Plata en 1950. Tiene una amplia trayectoria en el periodismo cultural dominicano. Se ha caracterizado por cultivar géneros que le faciliten una comunicación efectiva con sus lectores, como el cómic y el origami. Es el principal escritor de literatura de crecimiento personal en República Dominicana. Ver más