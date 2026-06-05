Escritores consideran que la gran novela dominicana es la suma de todas

La gran novela dominicana es la suma de todas las publicadas por los escritores criollos desde el siglo pasado hasta la actualidad, que reflejan la idiosincrasia y tradición de la República Dominicana.

La afirmación la hicieron los escritores Rafael Peralta Romero, Avelino Stanley e Ibeth Guzmán en respuesta a la pregunta de si existe una gran novela dominicana, que se planteó en el panel organizado por la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU).

Peralta Romero, director general de la BNPHU, aseguró que la novelística dominicana es abundante en volumen y también en calidad, que solo falta que los dominicanos valoren lo que aquí se hace.

Argumentó que la novelística dominicana necesita que los críticos y estudiosos de la literatura crean más en las obras publicadas en el país.

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Afirmó que en la novela dominicana está lo que somos, ya que la novelística criolla afronta la realidad social y asume planteamientos de orden filosófico y social.

En torno a esa pregunta del panel, Guzmán consideró que “entendemos la gran novela dominicana como una constelación de obras que, juntas, narran nuestras fracturas, imaginarios, silencios, violencias, sueños y lenguaje…”.

“El reto es leer mejor lo que ya existe, reeditar lo que se ha perdido, discutir lo que se ha consagrado, incorporar lo que fue marginado, enseñar con más amplitud, investigar con más rigor y formar lectores capaces de construir su propio mapa”, dijo la investigadora y profesora universitaria.

Indicó que puede que la novela no sea el género más cultivado en la tradición dominicana, si se compara con el ensayo, la poesía o el cuento, pero aseguró que en el país existe una producción novelística sostenida, plural y temáticamente rica.

Mientras que Stanley, presidente de la Unión de Escritores Dominicanos, en torno a la pregunta que motivó el panel, dijo que las novelas que se han escrito a lo largo de la historia se complementan entre sí.

“Creo que tenemos novelas representativas en el país, tanto del pasado como de la actualidad”, dijo y consideró que se puede aspirar a escoger las obras novelísticas que representan las distintas épocas que ha vivido la República Dominicana.

Explicó que en Colombia, donde no habría duda de escoger a “Cien años de soledad”, de Gabriel García Márquez, como la gran novela, se habla de la obra novelística más conocida y en México, con una larga tradición en este género, prefieren halar de “novelas imprescindibles”.

El asesor de la BNPHU, Denis Mota Álvarez, en una breve intervención, aseguró que a la novela dominicana le ha faltado es una adecuada promoción y buenos editores que se ocupen de todo lo que produce el país en el género novelístico.

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